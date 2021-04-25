Oscar: Las actrices con los mejores atuendos en la alfombra roja.

La alfombra roja de los premios Oscar es uno de los momentos más importantes y fotografiados del año, ya que está considerada como una de las pasarelas más poderosas.

Los diseñadores se consagran vistiendo a las actrices y muchas famosas se convierten en el centro de atención, al utilizar el modelo indicado.

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Sin embargo, a pesar de la pandemia, algunas de las mujeres más hermosas del mundo de Hollywood serán parte del evento más importante de la industria cinematográfica.

Llevando a cabo todos los protocolos, se ha decidido que la entrega sea presencial, por lo que se espera observar looks de Viola Davis, Vanessa Kirbyr, Carey Mulligan, Glenn Close, Amanda Seyfried y el resto de las nominadas.

Por eso, en esta ocasión, te presentamos a las 5 mujeres más destacadas en los Oscar 2020.

Charlize Theron

Esta impresionante actriz, el año pasado se robó las miradas con este impactante vestido negro firmado por Dior con un solo hombro y una cola importante. Lo combinó con un collar de Bulgari de brillantes.

Penélope Cruz

Eligió una marca con la que está vinculada desde hace años: Chanel. Portó un vestido negro de falda armada y largo irregular que tiene como detalle dos símbolos de la firma francesa: la camelia blanca y un collar de perlas, puesto como cinturón.

Scarlett Johansoon

Otra de las favoritas que enloquecen la alfombra roja. El año pasado se lució con un vestido strapless ajustadísimo plateado con cola de Oscar de la Renta. El modelo llevaba tiras de piedras cruzadas sobre el escote. Lo completó con sandalias altas en plata.

Salma Hayek

Sin duda alguna, quien no podía faltar en este importante listado. La actriz es una de las favoritas de los paparazzis. Apostó al blanco, con un vestido de Gucci de inspiración griega de un solo hombro, el cual combinó con un tocado de plata.

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Gal Gadot

La actriz del momento portó un vestido de Givenchy Couture compuesto de un top con cuello alto y encaje negro que tiene una falda de tul rosa, con encaje y se destacó por su collar firmado por Tiffany.