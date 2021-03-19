Oscars: Jennifer Lawrence y Roberto Benigni protagonizaron las caídas más recordadas en diferentes entregas de la estatuilla.

Jennifer Lawrence y Roberto Benign protagonizaron las caídas más recordadas en diferentes entregas de los Oscars, ambos actores tuvieron inolvidables tropiezos en distintas emisiones de los premios cinematográficos y aquí te los recordaremos con lujo de detalles.

Las distintas entregas de las estatuillas doradas siempre son memorables, no solo por los triunfadores, la alfombra roja y los atuendos de las estrellas, también por los momentos incómodos, caídas, tropiezos o bromas que se han producido a lo largo de su historia.

La tradición de las caídas Jennifer Lawrence

La actriz ya asume como humor que es la reina de las caídas, pero la más inolvidable de todas ocurrió cuando estaba subiendo al escenario a recoger su Oscar a Mejor Actriz.

La famosa se tropezó en las escaleras del templete y comenzó a reírse instantáneamente, quitando tensión al momento. En la siguiente entrega, la histriona volvió a caer, pero esta vez durante la alfombra roja.

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Roberto Benigni salvó su vida

El actor estuvo a nada de provocar un accidente muy peligroso cuando recogió su Oscar a Mejor Actor y Mejor Película por ‘La vida es bella’. La adrenalina provocó que Roberto Benigni se trepara en el respaldo de una silla, pero sus exaclentes reflejos lo salvaron.

JLo se quedó cerca de caerse

A Jennifer López le ayudó ir tomada del brazo de Chris Pine, ya que al bajar del escenario se tropezó y gracias a ello, no cayó al piso y se expuso a dañar su singular belleza que tanto cautiva a sus millones de fanáticos alrededor del mundo.

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