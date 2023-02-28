Los mexicanos que participaron e hicieron posible Black Panther 2.

¡Qué emoción! Cada vez estamos más cerca de la ceremonia de los Oscar 2023 y no podríamos estar más felices por la cantidad de mexicanos que brillaron en las películas nominadas este año. Por cierto, ¡agenda la fecha!, pues este próximo 12 de marzo se transmitirán los Oscar y claro que estás invitado a disfrutar del evento por Azteca 7, así que ¡anota la fecha, nos vemos ese día!

Y bueno, siguiendo con el tema, ¿ya conoces a todos los mexicanos que colaboraron para que Black Panther: Wakanda Forever fuera una realidad? ¡Quédate y te cuento todos los detalles!

Jugamos la primera Cascarita de la Muerte de la historia con Alemán.

La segunda entrega de Black Panther fue todo un éxito por diferentes situaciones, primero porque Chadwick Boseman dejó un gran legado con su participación en la cinta y la expectativa era grande, sin duda las nuevas participaciones en Wakanda Forever no dejaron nada por desear y aunque los actores estuvieron magníficos, no fue lo único que logro el éxito de la película.

¿Quiénes son los mexicanos que participan en Black Panther?

Dos de nuestros compatriotas fueron los que debutaron en el Universo Cinematográfico de Marvel: Tenoch Huerta y Mabel Cadena.

Tenoch Huerta, el primer superhéroe yucateco.

Gracias al éxito que ha tenido Wakanda Forever desde que fue anunciada, creo que para este punto no hace falta que presente a Tenoch Huerta, pues su participación brilló como nunca. La historia de cómo aceptó ser Namor es ya una leyenda dentro y fuera del mundo geek, pues a pesar de que inicialmente el actor no sabía nadar (irónico, ya que Namor es un mutante marino), como todo buen mexicano, ¡no se rajó!

Mabel Cadena, una mexicana y mutante atlanteana.

Mabel Cadena luce diferente a como conocemos a Namora, pero eso no opacó para nada su participación en Wakanda Forever y acompañada de su primo, Namor, se ganó el corazón y admiración de miles de fans, pues su vestuario nos recuerda a los dioses mexicanos.

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Josué Maychi, el instructor maya de Cadena y Huerta.

Otro de nuestros orgullos mexicanos, sin duda, es Josué Maychi. Josué es un actor de origen maya, es hablante nativo de la lengua y a pesar de que ha fungido como actor, en Wakanda fue el instructor de Tenoch y Mabel para mejorar su pronunciación.

El poder mexicano más allá de la pantalla grande.

Bueno bueno, pero aunque los actores hicieron un trabajo increíble, hay más mexicanos de los cuales vale la pena mencionar, por ejemplo, en el soundtrack de Blak Panther: Wakanda Forever.

Tenemos a dos raperos talentosísimos que seguro ya has escuchado sobre ellos: Santa Fe Klan y Alemán, ambos mexicanos dejaron sus rimas en el soundtrack de la película, al igual que Vivir Quintana, Foudeqush, Calle X Vida, ADN Maya Colectivo (quienes interpretaron una canción en maya), como también lo hizo Guadalupe de Jesús Chan Poot y claro, sin olvidar a Blue Rojo.

Te cuento cómo fue la participación de Santa Fe Klan en Wakanda Forever.

¿Cuántas nominaciones tiene a los Oscar 2023?

Aunque la segunda entrega de Black Panther recibió algunas nominaciones al Oscar menos que la primera, eso no va a detenernos para sentirnos orgullosos, pues la película está nominada a Mejor diseño de vestuario, Mejor canción original, Mejor maquillaje y peinado, Mejores efecto visuales,

No sé tú, pero yo me siento muy orgulloso de ver a tantos mexicanos colaborando para una producción así de grande e importante y sea cual sea la decisión de la Academia este 12 de marzo en la premiación de los Oscar 2023 por Azteca 7, estoy seguro de que esto es apenas el comienzo para nuestros colaboradores mexicanos.