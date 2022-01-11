Oscuro Deseo 2: Esto es todo lo que debes saber de la segunda temporada.

Este martes se dio a conocer el tráiler completo de la segunda y última temporada de la exitosa serie Oscuro Deseo, la cual es protagonizada por Alejandro Speitzer y Maite Perroni.

El estreno del nuevo tráiler aclaró algunas dudas que quedaron de la primera entrega, pero se pudo observar que el suspenso y la pasión continuarán acompañando la historia y los protagonistas.

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Cabe recordar que el anuncio de la segunda temporada se dio en septiembre pasado durante la transmisión del evento principal de Netflix, TUDUM.

Al poco tiempo del estreno de la primera entrega, Oscuro Deseo se dio a conocer como una de las historias latinas más exitosas de la plataforma streaming, por lo que era de esperarse que los seguidores estuvieran a la espera de la noticia de esta segunda y última etapa de la producción.

¿Cuándo se estrena Oscuro Deseo 2?

La plataforma de streaming, Netflix, lanzó hace solo unas horas el tráiler de la segunda temporada de Oscuro Deseo en la cual reaparecen los protagonistas:

"El pasado siempre nos alcanza, especialmente a quienes quieren huir de él… Darío y Alma lo saben bien. A pesar de saber que su relación es imposible, los constantes recuerdos de sus encuentros y la intensidad de su pasión solo confirman que el deseo que sienten el uno por el otro sigue más vivo que nunca", dice la descripción del video.

Este es el impactante mensaje que se puede leer en la sinopsis original de la segunda temporada, misma que fue presentada por Netflix.

Además, se recuerda el vínculo irrompible que existe entre Alma y Darío, quienes son dos de los grandes protagonistas de la historia.

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En esta segunda entrega se podrá disfrutar de Maite Perroni, Alejandro Speitzer, Erik Hayser y Regina Pavón. La historia llegará a la pantalla el próximo 2 de febrero.