Osvaldo Benavides será parte de quinta temporada de The Good Doctor.

Una de las series más populares de la actualidad, sin duda, nos ha sorprendido con todos sus episodios. The Good Doctor no solo se ha convertido en una admirada historia, sino también en una caja de sorpresas.

Y es que suele adelantar cosas que pasarán en futuras temporadas, tal es el caso de un nuevo personaje que se sumará en la quinta temporada.

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Hablamos nada más y nada menos que del actor mexicano Osvaldo Benavides, quien se unirá al equipo del hospital San José St. Bonaventure como uno de los personajes regulares para la quinta temporada de la serie, misma que se transmite por la plataforma de streaming de Amazon Prime.

Osvaldo Benavides en The Good Doctor

De acuerdo con varios portales, el actor será una de las tres nuevas incorporaciones regulares a la temporada cinco, junto a Noah Galvin, quien interpreta a Asher Wolke, y Bria Samoné Henderson en el papel de Jordan Allen.

Este grupo de actores fue nombrado al final de la temporada 4, después de que dos miembros del elenco original se despidieran de la serie médica. Nicholas González, que salió después del estreno de la temporada, y Antonia Thomas, cuyo episodio final fue el último, marcando el desenlace de la cuarta entrega.

Recordemos que esta interpretación es la primera y la más importante para el actor, mismo que ha construido una gran trayectoria en diferentes películas y series muy populares en México.

Además de la serie médica, otro de sus proyectos más recientes es Monarca que pertenece a una plataforma de streaming.

¿Qué papel interpreta Osvaldo Benavides en The Good Doctor?

Osvaldo Benavides interpreta al doctor Mateo Rendón Osma, un cirujano increíblemente capacitado que ha pasado muchos años trabajando en Guatemala para organizaciones sin fines de lucro como Médicos Sin Fronteras.

Aunque Mateo no siempre ha sido un héroe, algunas acciones lo han perseguido y esto, podría complicar las cosas.

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