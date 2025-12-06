Padre de Meghan Markle pierde una pierna en una cirugía de emergencia a los 81 años

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue sometido a una amputación de pierna de emergencia en Filipinas tras un coágulo de sangre que bloqueó la circulación en su muslo izquierdo.

De acuerdo con la BBC el incidente ocurrió cuando su pie cambió de color a azul y negro, según relató su hijo, Thomas Markle Jr. Los médicos actuaron rápido para evitar complicaciones graves como gangrena o sepsis.

Visita de emergencia al hospital

Markle, de 81 años y exiluminador de televisión, reside en Filipinas desde hace tiempo. Su hijo lo trasladó al hospital para exámenes como tomografías y ecografías, que confirmaron el problema. La cirugía duró tres horas y se realizó por debajo de la rodilla.

Actualmente se recupera en cuidados intensivos, bajo vigilancia por posibles infecciones. Thomas Markle Jr. describió el caso como "cuestión de vida o muerte". No hay más detalles sobre su evolución inmediata.

El coágulo provocó la pérdida de circulación en la pierna izquierda de forma repentina. Thomas Markle Jr. notó los síntomas y lo llevó al hospital local sin demora. Los doctores determinaron que la amputación era la única opción viable.

La intervención se llevó a cabo en un centro médico filipino. El riesgo de infección postoperatoria permanece alto, según el hijo del paciente. Markle ha enfrentado problemas de salud previos, pero este es el más grave reportado.

Contexto familiar y relación con Meghan

Tras enterarse de la emergencia médica, Meghan Markle se contactó con su padre. Es necesario recordar que la relación entre ambos está tensa desde la boda real con el príncipe Harry en 2018.

A esto se suma, además, que en 2021, durante una entrevista con Oprah Winfrey, Meghan acusó a su padre de mentir sobre fotos vendidas a la prensa, lo cual marcó un punto de quiebre en su relación.

Thomas Markle Jr. solicitó privacidad para la familia. Meghan, quien reside en California con su esposo e hijos, está enfocada en proyectos como su película, por lo que no existe confirmación acerca de si planea viajar a Filipinas para ver en persona a su padre.

