Pantera Negra 2 y los extraños sucesos que impiden el rodaje.

Pantera Negra es una película de 2018 protagonizada por el actor Chadwick Boseman, quien lamentablemente perdió la vida el 28 de agosto de 2020 a causa de cáncer; su legado trascendió y aunque el éxito de esta cinta continúa 4 años después de su estreno, a la fecha trabajan en la segunda entrega de esta historia, pero bajo extraños sucesos.

Como si hubiera algo que no quisiera que Pantera Negra 2 viera la luz en la pantalla grande, pues son varios motivos los que han detenido la producción, empezando por llenar el vacío que dejó T'Challa (Chadwick Boseman).

Incluso los fans de Pantera Negra han tenido mucho que ver y han advertido que no se estrene, pero a continuación te contaremos todos esos detalles que parece que le han estado poniendo el pie a la producción.

TE PUEDE INTERESAR: FOTOS | Eddie Murphy: 60 años, 10 hijos y lo que no sabías de él.

Los datos que se tienen hasta el momento sobre Pantera Negra 2 son el nombre confirmado, fecha de probable estreno, así como los nombres de nuevos personajes que se unirán al reparto original.

Pantera Negra 2: Wakanda Por Siempre, es el nombre que llevará la secuela, misma que tienen previsto estrenar el 22 de noviembre de este 2022, aunque anteriormente estaba fijada la fecha del 8 de julio.

Se dijo también que el actor mexicano Tenoch Huerte formará parte de Pantera Negra 2 con el papel de Namor. Pero son tantas las cosas que han sucedido alrededor, que la producción sigue en "veremos".

Por un lado, las complicaciones del rodaje debido a la pandemia, ya que varios integrantes del equipo han sido contagiados y esto ha retrasado a todos.

Aunado a eso, surgió la disyuntiva de si T'Challa aparecería en la nueva entrega o no, aunque fuera a manera de homenaje, algo que tendría que repercutir en el guión que ya se tenía previsto.

Pero eso enfureció a los fanáticos de la historia, quienes no quieren que haya un sustituto del personaje de Chadwick, ni siquiera un heredero o heredera de su trono ficticio en Wakanda. Esta reacción fue luego de que se diera a conocer que Shuri (Letitia Wright) podría ser quien tome la batuta, pues es la princesa de Wakanda y la más indicada.

QUE NO SE TE PASE: Conoce el oscuro pasado de El Macho, Mi Villano Favorito 2.

Entre esta polémica, la producción se retrasó también por un accidente que sufrió Letitia. Pero si de retrasos hablamos, otro motivo que ha puesto en pausa el trabajo fue la muerte de otra figura de Wakanda, la actriz Dorothy Steel (15 de octubre 2021), que interpretó a la cabeza de la Tribu Mercante.

Esa tragedia obligó a hacer cambios en el guión, así como aplazar fechas de estreno y más agendas.

Entre tragedias, accidentes y advertencias, como si se tratara de una 'maldición' para que no haya Pantera Negra 2, pero a finales de enero de este 2022 retomaron el rodaje. Y esta vez esperan que no haya otro obstáculo que les impida terminar.



¡Mientras salen a la luz más detalles de la secuela de esta fascinante historia, te invitamos a disfrutar Pantera Negra este domingo por Azteca 7!