Hilo en Twitter revela que 'Úrsula’ no es la villana en ‘La Sirenita’.

La Sirenita es un cuento de hadas que fue escrito por un danés llamado Hans Christian Andersen, originalmente fue publicado el 7 de abril de 1837, pero su adaptación más popular ha sido la del gigante de la animación, la cual se convirtió en una exitosa película infantil que mostró a Úrsula, una villana que ahora es vista como ejemplo a seguir y como prueba de esto es un hilo de Twitter que lo explica todo.

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Recordemos que la cinta se estrenó el 15 de noviembre de 1989 en Estados Unidos, y el 17 de noviembre en Canadá y México. Se convirtió en una de las cintas animadas más populares. En ella se cuenta la vida de Ariel, una sirena que vive obsesionada con el mundo de los humanos y que conoce a Úrsula, una bruja que vive en el mar.

Úrsula no es la villana en la historia

En esta ocasión, es Úrsula quien recibe la reivindicación a través de un hilo de Twitter que lo explica todo. Andrés R. Calderón, un usuario con la cuenta @Andres_cal7, se dio a la tarea de explicar en la red social la razón por la que Úrsula es un gran ejemplo para seguir, pues de acuerdo con Calderón, la villana es una mujer independiente con casa y negocio propio.

La bruja del mar tiene su propia casa y vive con sus mascotas, por lo que no está a merced del Rey Tritón, padre de Ariel. Además, es una mujer con poder y 100% independiente.

También tiene un negocio y todo lo hace por contrato, es decir sigue las reglas y a mi parecer no está engañando a nadie

Recordemos que Úrsula le propone a Ariel otorgarle cuerpo de humana para que pueda ir a la superficie durante tres días, a cambio de su voz. Si logra conseguir el beso del príncipe Eric, le devolverá la voz y quedará con piernas por siempre, de lo contrario, volverá al océano sin poder hablar de nuevo.

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Finalmente, el hilo de Twitter que da otra perspectiva acerca de la villana de la película, asegura que Úrsula es en realidad un mujeron poderoso, independiente y un as en los negocios.