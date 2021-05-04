Black Panther: Marvel revela título, logo y fecha de estreno.

Millones de fanáticos obtuvieron el primer vistazo a las próximas cintas de la Fase 4 de Marvel. Títulos como Eternals, Viuda Negra, Spider-Man: No Way Home y otros más fueron publicados en las cuentas oficiales del universo ficticio.

Sin embargo, llamó la atención la continuación de Black Panther, pues por fin fue revelado el título, logo y fecha de estreno de la secuela.

Black Panther: Wakanda Forever será lanzada el 8 de julio de 2022. Además, contará con la participación de grandes actores y actrices como Angela Bassett, Martin Freeman, Danai Gurira, Lupita Nyong'o, Winston Duke, Letitia Wright y muchos otros.

Las expectativas de los fanáticos son muy altas, pues esperan que el director Ryan Coogler realice un homenaje digno para el fallecido Chadwick Boseman.

El logo también fue revelado y los diseñadores optaron por un estilo plateado con letras completamente relucientes.

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Elenco de 'Black Panther' destrozado tras la partida de Chadwick Boseman

El fallecimiento de Chadwick Boseman dejó una huella imborrable en el Universo Cinematográfico de Marvel y en millones de fanáticos amantes del trabajo actoral del estadounidense.

En su momento, Lupita Nyong'o abrió su corazón para los medios de comunicación y confesó cómo fue grabar la secuela de Black Panther sin la participación de su entrañable amigo.

“La gente me pregunta: '¿Estás emocionada de volver?' La emoción no es la palabra. Siento que estoy en un estado muy pensativo y meditativao cuando se trata de Black Panther 2. El fallecimiento de Chad todavía es extremadamente crudo para mí y ni siquiera puedo empezar a imaginar cómo será pisar el set y no tenerlo allí”, expresó.

Chadwick Boseman falleció en agosto del año pasado a causa de cáncer de colon. Su participación en Black Panther como T'Challa fue bien recibida por toda la industria cinematográfica y amantes de los superhéroes.

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