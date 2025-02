“Gracias por rendirme este homenaje": escribió Paquita la del Barrio por canción de Karol G

Paquita la del Barrio es y será un referente importantísimo de la cultura regional mexicana, reconocida a nivel mundial por sus letras de despecho y rechazo a los hombres, razón por la cual la noticia de su fallecimiento ha impactado y sobre todo entristecido a más de una persona, pues hoy se dio a conocer su partida. Sin embargo, muchos artistas le rindieron homenaje en vida, como muchos esperan que se haga, y una de ellas fue nada más y nada menos que Becky G en colaboración con Karol G.

El homenaje de Karol G a Paquita la del Barrio

Karol G ha ganado fama internacional y no es menos mencionar que en los últimos años ha ido explorando decenas de géneros musicales, en donde siempre se destaca por mencionar lo que siente y, de ser necesario, hablar mal de los hombres que la han tratado mal.

En este caso la cantante colombiana fue invitada a hacer una colaboración con la también conocida Becky G, por allá de 2022, con una canción titulada ‘Mami’ en donde se le hizo un homenaje a la ahora fallecida Paquita la del Barrio.

Sabemos que una de las canciones más reconocidas y que sin duda irán a la posteridad es ‘Rata de dos patas’, título que ha traspasado fronteras y que muchos artistas han retomado para componer sus propias canciones o hacer alusión a la misma, tal es el caso de la colaboración que hicieron las dos artistas, en donde retomaron:

“Te veo en la’ rede’, no puedo creerlo, qué pena de ti

Yo que fui buena y tú, qué gonorrea, pagándome así

Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero

Que se come todo que se atraviesa, diablo, tú ere’ un cuero”

¿Cómo reaccionó Paquita la del Barrio?

Paquita la del Bario pudo escuchar esta canción y reaccionó a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde posteó lo siguiente:

“Gracias por rendirme este homenaje, y qué mejor que cantando a esos inútiles tóxicos ratas de dos patas”. Rápidamente Karol G le respondió a esa misma publicación, con un mensaje claro lleno de emoción donde le escribió: "¡OMG! qué honor reina”.

Letra completa de ‘Mamiii’

Lo que no sirve, que no estorbe

Te metiste autogol por torpe

Te quedó grande este torque

Ya no estoy pa que de mí te enamores, baby

Sin visa ni pasaporte

Mandé tu falso amor de vacaciones

Pa la mierda y nunca vuelvas

Que todo se te devuelva, no

De lo que me hiciste si no te acue-

No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular

De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial

Lo que se va se va

Conmigo no te equivoques

De lo tóxico que eres, no te quiero ver más

Llegué pa’l party, saca la botella

La que te quería, no sé quién es ella

Te dejé el review, no te puse ni una estrella

Y te olvidé porque no dejaste huella

Ya no miro p’atrás ni pa parquearme

Tengo uno que está listo pa llevarme

El segundo está esperando en el hotel

Y el tercero lo conozco esta noche

No me llames, que mi número cambié (cambié)

Si quieres que te lo dé (dé)

Llama, 1-800-jódete

No sé si me escuchaste

No me llames, que mi número cambié (cambié)

Si quieres que te lo dé (dé)

Llama, 1-800-jódete (jódete)

No me vuelvas a llamar, hasta boté el celular

De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial

Lo que se va se va, ah

Conmigo no te equivoques

De lo tóxico que eres, no te quiero ver más (ey)

Ay, yo lo lamento

Tu’ gana’ de volver murieron en el intento (ah)

Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo

Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento (papi)

Te veo en la’ rede’, no puedo creerlo, qué pena de ti (pena de ti)

Yo que fui buena y tú, qué gonorrea, pagándome así (eah, qué gonorrea)

Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero (ja, ja, ja)

Que se come todo que se atraviesa, diablo, tú ere’ un cuero (cuero)

No digas: “te quiero”, mejor sé sincero

No digas: “te amo” porque eso fue en vano (ah)

Llorando estabas tú y como no te salí

Andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí (yi)

No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular

De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial

Lo que se va se va, ah

Conmigo no te equivoques

De lo tóxico que eres, no te quiero ver más

¡Auh!, repítelo, mami

Que a veces no te cambian por algo mejor

Y ni siquiera por algo más rico

KAROL G y Becky G

It’s the real G’s, baby

Ovy On The Drums