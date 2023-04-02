¡Estas son las razones de por qué deberías ver la Pasión de Cristo!

Es bien conocido que el famoso actor de Hollywood, Mel Gibson, es también director y fue quien dirigió esta maravillosa película que rompió opiniones entre todo tipo de personas, creyentes o no, "La Pasión de Cristo" es una cinta digna de qué hablar, pero, ¿por qué?

Sin duda alguna, Mel Gibson ha destacado en la industria por sus papeles, pero esta vez nos enfocaremos en su trabajo del otro lado de las cámaras.

Con una clara y contundente narración de los acontecimientos uno por uno, "La Pasión de Cristo" narra cómo fueron las últimas horas antes de que Jesús fuera crucificado, tomado desde un punto de vista diferente al que anteriormente se había mostrado. Esto es debido a que la cinta fue criticada por la crudeza por cómo fue retratada.

¡No te pierdas esta galería de Mel Gibson!

Datos curiosos que no sabías de la película.

"La Pasíon de Cristo" se volvió ya una película clásica para ver sea o no Semana Santa, pero seguro que hay datos que no conocías y te las diré a continuación:

Los retos del protagonista durante el rodaje:

Jimm Caviezel el protagonista de "La Pasión de Cristo" tuvo que aprender arameo y latín.

Sufrió algunos accidentes en el rodaje, pues le cayó un rayo, además se dislocó el hombro cuando la cruz que debía cargar, cayó sobre él.

El actor usó una prótesis nasal y pupilentes para parecerse a Jesús.

De ateo a católico gracias a su papel:

El actor de Judas Iscariote, Luca Lionello, terminó convirtiéndose en católico al terminar las grabaciones a pesar de su ateísmo.

Fue prohibida en algunos lugares:

Para 2006, "La Pasión de Cristo" se prohibió en Kuwai, Bahren y Arabia Saudita.

Las películas que no te puedes perder en estos días santos en tu casa.

Misa religiosa diaria por las mañanas:

Según datos, Mel Gibson le pidió a un sacerdote canadiense que oficiara, a diario por la mañana, misas religiosas para la producción.

Razones para no perderte la película esta Semana Santa.

Aunque algunas escenas no son aptas para todo público, ya que se recomienda discreción por su contenido gráfico, ayuda a comprender y analizar el origen de estas vacaciones de Semana Santa.

Gracias a algunos efectos de cámara, velocidad al grabar, efectos especiales de gran nivel, actuaciones sorprendentes y desde luego su dirección de fotografía, hacen de este filme la opción ideal para disfrutar y entender la trama de su crucifixión.

Por esto y más es que recomendamos ver al menos una vez en la vida dicha cinta que llegó para romper con las películas tradicionales. ¡No te la pierdas por Azteca 7 este jueves 28 de marzo!