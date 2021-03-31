Semana Santa: Las películas que no te puedes perder en estos días santos en tu casa.

Ya llegó la Semana Santa y lo ideal es no salir durante esta pandemia por el Coronavirus, así que te presntamos las películas que no te puedes perder en estos días santos para disfrutar durante tu descanso laboral y escolar en casa.

'Jesús de Nazaret' (1977)

Esta producción muestra la vida completa de Jesucristo y es un clásico para estas fechas en el que el actor Robert Powell dio vida a Cristo con una magnífica actuación que le permitió pasar a la historia. Una cinta que inspira mucha paz en estos días santos.

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'La Pasión de Cristo' (2004)

La polémica película de Mel Gibson mostró una imagen más cruda de los últimos días de vida de Jesucristo y fue tachada como excesivamente sangrienta y fuerte. La cinta se filmó en latín y arameo, dando un mayor realismo a las imágenes. Hoy en día es considerada uno de los clásicos de Semana Santa, pero hay que estar listo para verla por primera vez con crudeza.

'Espartaco' (1960)

El largometraje es una historia del cine épico, ninguna película tuvo los conflictos políticos y artísticos que exhibió la legendaria producción de Kirk Douglas y Stanley Kubrick. Con mucho transfondo, constituye otra de las cintas imperdibles para ver en tus días de asueto.

'Ben Hur' (1959)

Esta superproducción tuvo como protagonistas a Charlton Heston, Stephen Boyd y Jack Hawkins, cuenta cómo Judan Ben Hur y Messala, son dos amigos enfrentados en los tiempos de Cristo y que deja una importante moraleja en cuanto a las falsas amistades y la traición.

'Los Diez Mandamientos' (1956)

Esta historia ocurre en el Antiguo Egipto, en la cual se narra la vida de Moisés y su largo camino para guiar a su pueblo esclavizado rumbo a la libertad.

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