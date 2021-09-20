¿En dónde se encuentra Buscando a Dory en el mundo Pixar?

Dory se convirtió en uno de los personajes favoritos de Buscando a Nemo y de muchas otras películas del mundo Pixar.

La pez cirujano también se volvió uno de los animales más peculiares, quien llamó la atención por tener corto plazo de retención en su memoria.

Sin embargo, giran múltiples teorías alrededor de este animalito color azul índigo con detalles amarillos. Y es que, los cinéfilos, no pueden dejar de crear todo tipo de historias sobre uno de los personajes más divertidos y queridos de todo Disney.

Con la llegada de Buscando a Dory, los espectadores pudieron sumergirse en la vida del personaje a fondo, y mejor aún, se enamoraron de uno de los peces más tiernos del mundo marino.

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¿Dónde se ubica Dory en el mundo Pixar?

Los fanáticos tienen la teoría de que las películas Pixar se desarrollan en un mismo universo y de esta forma, están conectadas entre sí mismas.

Jonathan Carlin, integrante de los Super Carlin Brothers, publicó un video revelando los secretos de Dory en su canal de Youtube.

El youtuber sugiere que los animales que viven alejados de los humanos son más inteligentes, por lo que los peces de Buscando a Nemo pueden hablar y pensar con mayor elocuencia.

Buster, el perro salchicha y mascota de Andy en Toy Story, no puede hablar porque se encuentra interactuando con otros humanos durante toda la saga.

La teoría no termina ahí, ya que Jonathan Carlin revela que Buscando a Dory se sitúa antes de que el mundo empiece a contaminarse, es decir, antes de la película Los Increíbles.

Dory tampoco se ubica en un mundo alejado de los seres humano y repleto con chatarra, por lo que va antes de WALL-E.

La película que sigue después de Dory es Ratatouille, ya que las ratas están adaptadas para sobrevivir en basureros y otros lugares contaminados.

El video de Jonathan Carlin ha generado todo un debate en la caja de comentarios, pues ya cuenta con 2 millones de reproducciones y un sinfín de respuestas por parte de los aficionados al mundo Pixar.

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