Esta es la teoría sobre Blancanieves que te romperá el corazón.

Blancanieves es una de las princesas más populares de todo Disney, por lo que ha dado paso a todo tipo de especulaciones entre los fanáticos y cinéfilos del mundo.

Sin embargo, una de las teorías más escalofriantes es la del fanático llamado Matt Morgan, quien sostiene que la princesa de cabellera negra está muerta.

La teoría surgió en la caja de comentarios de una nota Buzzfeed, donde Matt Morgan sugirió que el príncipe Florian es la muerte disfrazada de ángel.

“Se supone que el príncipe es como un ángel de la muerte, básicamente una versión más feliz de la muerte personificada. Cuando Blancanieves está merodeando alrededor del pozo al principio de la película, el 'príncipe' la escucha y se acerca a investigar. Ella le ve cuando se acerca por primera vez a la muerte, cuando casi se cae al pozo y se muere”, escribió el fanático de Disney.

Matt Morgan asegura que la muerte estaba preparando a Blancanieves para su muerte, ya que rondaba por la vida de la princesa en repetidas ocasiones.

“Él llega en un caballo blanco (que es como solía retratarse a la muerte en ese momento) y la besa. Es 'el beso de la muerte', una forma en la que antiguamente la gente sabía si alguien había muerto o no antes de que supieran tomar las pulsaciones. Es una especie de beso en el que la muerte le quita 'el aliento de la vida”, subraya el fan.

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¿En qué momento muere Blancanieves?

Las cosas no terminan ahí, ya que en la película de Blancanieves se puede ver cuando la princesa parte al cielo al lado de la muerte.

Es en la última escena, donde Blancanieves se despide de los enanitos y se marcha a un lugar repleto de nubes y luz dorada.

“Blancanieves y el príncipe se despiden de los enanitos en vez de llevarlos con ellos, porque van a un lugar en el que las personas vivas no pueden estar. Y después viajan al cielo, donde vemos la última escena de la película: una nube con forma de castillo rodeada de luz dorada”, subraya.

La teoría no deja de sorprender a los cinéfilos de todo el mundo, ya que el cuento de hadas se dio a conocer por la felicidad de Blancanieves al lado de su príncipe azul.

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