Estas películas mexicanas podrían ir tras el Oscar en el 2024

Tras una larga espera desde la ceremonia de premiación del 2023 de los premios de la Academia, por fin están comenzando a surgir rumores respecto a las películas que podrían estar contendiendo para llevarse una de las estatuillas más preciadas del mundo de la cinematografía, y los rumores más fuertes son sobre las películas mexicanas que podrían recibir uno de estos galardones.

¿Cuándo es la ceremonia de los Oscar 2024?

Recordemos que la ceremonia de los Oscar se llevará a cabo el 10 de marzo de 2024, pues desde inicios del 2023 la Academia comenzó a soltar el calendario de fechas que todo cinéfilo apasionado debería de tener marcadas en su calendario, entre las cuales se encuentran:

15 noviembre 2023: fecha final para que las asociaciones manden los títulos que quieren que representen a sus respectivos países.

14 y 18 diciembre 2023: los miembros de la Academia realizan votos preliminares para saber qué cintas van a las nominaciones.

11 al 16 enero 2024: se realizan los votos finales para saber quiénes estarán celebrando en el almuerzo de los nominados.

23 enero 2024: se darán a conocer los títulos oficiales de las películas que estarán compitiendo por el Oscar.

22 y 27 febrero 2024: los que conforman la Academia votarán para saber quiénes y qué películas serán premiadas el 10 de marzo.

Lista de películas que podrían representar a México en los Oscar 2023

Recientemente la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por fin dio la lista que mandará a los miembros que conforman la selección de los ganadores y nominados de los Oscar, y entre los títulos se encuentra una diversidad de cintas que todo mexicano debería de darse a la tarea de ver.

"El Norte sobre el Vacío" de la directora Alejandra Márquez Abella, que cuenta con actores como Juan Daniel García Treviño, Mayra Hermosillo, Dolores Heredia, Paloma Petra, Gerardo Trejoluna y otros más, nos presenta la historia de un cazador que comienza a cambiar cuando su entorno cambia de forma drástica y toda su familia se verá afectada, al igual que el gran legado que le dejó su padre. Ha recibido la nominación al Ariel 2023 como Mejor Película.

"Huesera", una de las películas de terror mexicanas que recorrieron las redes sociales alabando la ópera prima de la directora Michelle Garza Cervera, nos cuenta la historia de una mujer embarazada a la cual una extraña presencia comienza a acechar, haciendo que ella y el mismo bebé en su vientre comiencen a correr un terrible peligro. Esta cinta cuenta con el número más grande de nominaciones al Ariel del 2023.

"Ruido" de la directora Natalia Beristáin, narra el recorrido de Julia, una madre que está buscando a su hija desaparecida. Con la impecable actuación de Julieta Egurrola, esta película ha dado mucho de qué hablar desde su estreno el 11 de enero del 2023.

"¡Que viva México!" de Luis Estrada retrata la vida de lo que todos conocemos como familia perfecta, una vida que muchos podríamos envidiar, pero esa perfección se acaba cuando es necesario que el cabecilla de la familia deba regresar al pueblito que lo vio crecer.

"Tótem", en donde vemos a una niña pasar el día en casa de su abuelo mientras sus hijas le preparan lo que esperan será la mejor fiesta sorpresa del año, pero conforme toda esa planificación avanza, las cosas comienzan a fracturarse y los problemas familiares salen rápidamente a la luz. Esta cinta de la directora Lila Avilés también podría ser nominada a un Oscar en el 2024.

"El último vagón" de Ernesto Contreras se basa en la novela de Ángeles Doñate, en donde conocemos a un niño que es capaz de descubrir lo que significa la amistad a una muy corta edad, y en donde el rol de los maestros toman una suma importancia para el crecimiento de él y de cada uno de sus amigos.

"La gran seducción" del director Celso García y que cuenta con las actuaciones de Memo Villegas, Yalitza Aparicio, Pierre Louis, Héctor Jiménez y Joaquín Cosío, podría representar a México en los premios más grandes del cine. En este filme conocemos un pequeño pueblito olvidado por Dios en donde los locales viven de la pesca, sin embargo, a todos les va muy mal y no será hasta que una empacadora de pescado quiera instalarse en el pueblo que todos los lugareños comiencen a tener esperanza, pero hay una condición: el pueblo debe contar con un médico, y ¿qué médico querría vivir en un pueblo en donde no hay nada que hacer?