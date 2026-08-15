Bluey, la película: Revelan fecha OFICIAL de estreno, trama y todo lo que debes saber de esta nueva aventura

Bluey: La película o The Bluey Movie ya se prepara para su gran estreno en cines, con la llegada de un tráiler y la esperada fecha de estreno, pues se espera que la cinta llegue a cines para el próximo 6 de agosto del 2027. La película llevará por primera vez a Bluey y su familia a la pantalla grande.

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Todo lo que debes saber sobre la nueva película de Bluey

De manera oficial, se ha revelado que la primera película oficial de Bluey, escrita y dirigida por Joe Brumm, llegará a cines el próximo 6 de agosto del 2027. No obstante, esta nueva entrega llegará con un nuevo estilo de animación al apostar por un estilo 3D en lugar del 2D habitual dentro de la serie.

¡Teaser tráiler de 'THE BLUEY MOVIE' el 6 de Agosto en cines! pic.twitter.com/hgEXc0yyf6 — QuidVacuo (@QuidVacuo) August 15, 2026

Distribuida por The Walt Disney Company y producida por Ludo Studio, se espera que el nuevo filme aborde una divertida rivalidad de vecinos en donde se presentarán nuevos personajes felinos. No obstante, es importante señalar que por ahora no se saben nuevos detalles sobre la esperada película.

¡Teaser tráiler de 'THE BLUEY MOVIE' el 6 de Agosto en cines! pic.twitter.com/hgEXc0yyf6 — QuidVacuo (@QuidVacuo) August 15, 2026

¿Qué son las aventuras de Bluey?

Dentro de las series infantiles, Bluey es una de las caricaturas más populares, la cual sigue las aventuras cotidianas de una perrita de raza Blue Heeler, la cual está inspirada en un pastor ganadero australiano de seis años, quien, con su hermana menor Bingo y sus padres, Bandit y Chilli, transforma la vida familiar en divertidas aventuras marcadas por la imaginación, los valores y la imaginación.

Gracias a sus aventuras cotidianas, Bluey se ha consolidado como una de las producciones más importantes, pues dentro de sus historias, ayuda a los niños a comprender aspectos como el respeto, la honestidad, la convivencia cotidiana, el manejo de las emociones, el ahorro y aquellas virtudes necesarias para su óptimo desarrollo mediante el juego y la diversión.