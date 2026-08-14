D23 de Disney presenta RADICAL cambio en la película Los Simpsons 2, previo a su estreno y filtra el logotipo oficial de la cinta

Este viernes 14 de agosto de 2026 por fin dió inicio la D23 de Disney, evento en donde la reconocida empresa ha comenzado a dar información nueva sobre algunos proyectos que estan próximos a estrenarse, como es el caso de la película de Los Simpsons 2, por lo que a continuación te contamos detalles inéditos de este proyecto.

¿Cuál será el nombre y logotipo oficial de la película Los Simpsons 2?

Durante el primer día de la D23 de Disney se ha revelado información inédita de “Los Simpsons 2” como que el título de la cinta ha cambiado a The New Simpsons Movie (La Nueva Película de los Simpson), este título se pudo ver en el logotipo que se exhibió en dicho evento, el cual se carcaterizó por ser amarillo, tener letras legras en la icónica tipografía que caracteriza los gráficos de la película.

La Nueva Película de los Simpson: ¿Cuándo se estrena la película?

Hasta el momento, la fecha de estreno de esta cinta será el próximo 03 de septiembre de 2027, dos décadas después de que se estrenara la primera entrega. Por otro lado, uno de los grandes misterios que permanecen hasta el momento es de qué tratará la cinta ya que no hay mucha información sobre esto. Sin embargo, lo que sí se sabe es que Homero, será el protagonista por lo que los fans de este icónico personaje pueden estar muy tranquilos. Ahora bien, respecto a que si esta película cerrará por completo la historia de los Simpson, la respuesta es no ya que de acuerdo con Matt Selman, productor ejecutivo y showrunner del proyecto, aún no se percibe algún proyecto que pretenda dar cierre total a la historia de la icónica familia.

Official logo for ‘THE SIMPSONS MOVIE’ sequel.



In theaters on September 3, 2027.



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¿Qué revelaciones se harán en la D23 de Disney?

Durante este fin de semana habrán diversas revelaciones y se filtrará información de proyectos que son muy esperados por los fans del cine. Algunos de los proyectos de los cuáles se podría dar adelantos e información nueva es de las películas The Princess Diaries 3, Coco 2, Kingdom Hearts, Lilo & Stitch 2, Percy Jackson, Camp Rock 3, Ice Age: Boiling Point, Romy and Michele, Miss Piggy, The Greatest Showman, Tangled, Oswald, Vision Quest, Avengers: Doomsday, X-Men, Ahsoka, Starfighter, Clay (?) — WDAS project with Kieran Culkin, Hexed y Frozen 3.