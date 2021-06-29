Buscando a Dory: 10 cosas que no sabías de la película de Pixar.

10 cosas que no sabías de la película de Pixar 'Buscando a Dory'. Te revelamos las curiosidades detrás de esta simpática aventura de peces.

Personajes con alguna discapacidad

En esta cinta hay personajes con alguna discapacidad, a 'Hank' le falta un tentáculo, 'Dory' sufre pérdida de memoria a corto plazo, 'Nemo' tiene una malformación en su aleta y Destiny padece miopía.

Voz de un astronauta mexicano

En la versión doblada al español latino de la película de Pixar, el Dr. Rodolfo Neri Vela, científico y astronauta mexicano que ha formado parte de la NASA, presta su voz al intercomunicador del Instituto de la Vida Marina.

Descalificaciones a la trama

Esta cinta provocó polémica porque en la trama, un grupo de leones marinos molestan a uno de sus miembros que tienen discapacidad intelectual sufriendo burlas, lo cual no fue bien visto. La compañía negó que se fomentara el bullying, pues al final se le ve como un personaje triunfador.

Tercer personaje que se camuflajea

El pulpo 'Hank' es el tercer personaje de las películas de Pixar que tiene habilidad de camuflaje y se suma a 'Randall' de 'Monsters Inc.' y 'Monsters University', así como el 'Coleccionista de Mascotas' de 'Un gran dinosaurio'.

El tema musical es jazz

El tema musical de 'Buscando a Dory' es 'Unforgettable', tema de jazz interpretado por Nat 'King' Cole que también ha sido cantado por Sia.

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Final repensado

El final del largometraje animado se reescribió una vez que sus creadores vieron el documental 'Blackfish', el cual habla del trato digno de los animales en los parques marinos.

Acento británico

'Buscando a Dory' mostró en su versión original personajes con acento británico, se trata de los leones marinos 'Fluke' y 'Rudder'

Idris Elba ha sido voz de diferentes especies

Idris Elba ha sido voz de múltiples animales en películas animadas como en 'Buscando a Dory', 'Zootopia', 'El Libro de la Selva', entre otras.

Enfermedades mentales

La pérdida de memoria a corto plazo de Dory estaba basada en una teoría sobre los peces como animales con poca retención, lo cual tya a fue desacreditado, pero Pixar abordó la demencia y el Alzheimer al evidenciar algunos recuerdos de los padres de Dory.

Mickey Mouse escondido entre las rocas

Algunos fans con excelente visión pudieron reconocer la silueta de Mickey Mouse entre las rocas de los leones marinos en la película.

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