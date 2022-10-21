Así fue como “Mi Villano Favorito” cambió la vida de Steve Carell.

La historia de Gru y los minions han tocado la vida de muchas personas, sobretodo de aquellos niños que se mueren de la risa cada vez que pueden presenciar las divertidas aventuras de estos personajes. Y también hay que admitirlo, muchos adultos nos reímos igual o peor que muchos niños a quienes les gusta Mi Villano Favorito.

Y alguien que se une a ese grupo de adultos que aman las pelis de Gru es, ni más ni menos, que Steve Carell, el icónico actor de comedia que se ha consolidado como uno de los mejores en su área, tanto dentro de Hollywood como afuera.

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Pero Carell no sólo es un gran actor sino que también es un excelente esposo y padre de familia, desde 1995 está casado con Nancy Walls y posteriormente tuvieron dos hijos. Una familia prácticamente perfecta y amorosa.

Steve Carell ha admitido que su vida cambió cuando se convirtió en padre pero que ese papel que tiene dentro de su familia dio otro giro más cuando le ofrecieron ser la graciosa voz de Gru en Mi Villano Favorito, que fue cuando sus hijos tenían alrededor de cuatro y siete años.

Recordemos que en la primer entrega de Mi Villano Favorito Gru se convierte en papá, algo que llamaba mucho la atención a Steve Carell cuando aceptó darle voz a este gran y querido personaje, sobretodo porque Gru se caracteriza por ser un tipo solitario medio gruñón pero que, en el fondo, tiene un gran corazón.

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Y así como la relación de Gru con Agnes, Edith y Margo fue haciéndose más fuerte, pasó lo mismo con Steve Carell y sus hijos: Anne y John, porque ellos, así como muchos, crecieron viendo las películas de Mi Villano Favorito.

Así como para muchos Mi Villano Favorito se ha convertido en un clásico animado dentro de sus hogares, para los hijos de Steve Carell sucedió exactamente lo mismo, incluso ahora que ya rondan los 18 y 21 años.

Definitivamente para Steve Carell lo más importante siempre será su familia y, por eso, él siempre va a estar agradecido por lo que esta gran película vino a revolucionar en su vida y en su relación con sus hijos, ¿puedes creerlo?

Tú también aprovecha Mi Villano Favorito 2 para reunir a tu familia y no te la pierdas este domingo 11 de junio sólo por la pantalla de Azteca 7, el canal correcto.

