Revelan el destino de Wheezy, el pingüino de Toy Story.

De nueva cuenta, Pixar hace de las suyas y nos sorprende, pues todos recordamos cuando se estrenó el último corto animado del estudio titulado Salir, el mismo que se encuentra protagonizado por primera vez en la historia por un personaje homosexual y sus problemas con tener que contárselos a sus padres.

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Como era de esperarse, su animación es increíble y su historia bastante emotiva; sin embargo, existe un detalle que muchos han dejado pasar desapercibido y es el del cameo de Wheezy, el pingüino de Andy que encontró Woody en una estantería en Toy Story 2.

Este mismo personaje no apareció en Toy Story 3, solo fue mencionado en un discurso de Woody al principio de esta:

Sé que hemos perdido a amigos por el camino… A Wheezy, a Etch a Bo Beep. Buenos juguetes que ahora tienen nuevos dueños. Pero en los mercadillos, cuando había limpieza, Andy se quedaba con nosotros

El destino del personaje

Lo que da por entendido Woody es que Etch y Wheezy fueron vendidos en estos mercadillos a otros dueños y se ha descubierto que el nuevo dueño del adorable pingüino es el del corto de Salir, siendo concretamente el juguete de su perro Jim.

Aunque parezca solo un cameo, es cierto que tiene un papel fundamental en este corto que tendrás que descubrir solo cuando lo veas. Salir pertenece a una serie de cortos de Pixar titulados Sparkshorts en los que se experimentan nuevas formas de animación y narración.

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Sin duda, una de las grandes empresas de animación volvió a sorprender a los millones de fans con una sorpresa en una más de sus producciones.

