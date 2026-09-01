Hoy en Disney+: la película que regresó a Pixar al podio de la animación y que le enseñará a los niños la importancia del cuidado del medio ambiente

La película “Hoppers: Operación Castor” devolvió a Pixar la atención de los fans de la animación gracias a su propuesta original y a una historia ideal para que los niños aprendan sobre el cuidado del medio ambiente. Afortunadamente, este proyecto ya se puede ver en Disney+. Te contamos todo sobre sus personajes, la trama y el significado de la película.

¿De qué trata “Hoppers: Operación Castor”?

La historia de “Hoppers” sigue a Mabel, una joven amante de los animales que utiliza una tecnología misteriosa para transferir su mente al cuerpo de un castor robótico.

El experimento universitario se complica cuando intenta introducirse en la mente de un castor para descubrir cómo es su mundo. Sin embargo, se enfrenta a una terrible amenaza: el alcalde de la ciudad quiere destruir el hábitat natural del bosque.

En ese sentido, Mabel inicia una amistad con otro castor, con quien une fuerzas para defender el reino animal y proteger el hábitat.

¿Qué significa el final de “Hoppers: Operación Castor”?

El mensaje de la película “Hoppers: Operación Castor” va mucho más allá de un divertido experimento tecnológico. Los críticos la elogiaron tras su llegada a los cines, pues combina el humor con mensajes relacionados con la empatía, el duelo personal, la ecología y la conexión con la naturaleza.

La película “Hoppers” es muy divertida y tiene un imporante mensaje para los niños.|(ESPECIAL/Pixar)

Dónde ver la película “Hoppers: Operación Castor” en españolLa película “Hoppers: Operación Castor” se estrenó en los cines de México el pasado 5 de marzo de 2026, por lo que ya no se encuentra en cartelera. Sin embargo, actualmente está disponible en la plataforma de streaming Disney+.