Hoy en Prime Video: la película que fracasó en taquilla al competir contra E.T. y ahora es considerada uno de los pilares del cyberpunk

En la historia del cine existen títulos que no alcanzaron el éxito en su estreno y hasta llegaron a ser consideradas como un fracaso, pero que conforme pasó el tiempo fueron ganando fanáticos y se consolidaron como "clásicos" de sus géneros. Es el caso de Blade Runner, la película de 1982 que no tuvo el mejor recibimiento en las salas y que hasta años después se le reconoció como un buen material, por lo que actualmente sigue siendo de los materiales más aclamados por la audiencia en plataformas como Prime Video.

Por qué Blade Runner "fracasó" en su estreno en cines y dónde se puede ver

Uno de los factores más importantes por los que Blade Runner pasó desapercibida tras su estreno en el año 1982, habría sido porque su competidor directo era E.T., el extraterrestre de Steven Spielberg, que se convirtió en todo un fenómeno y acaparó el interes del público rápidamente. En consecuencia, el resto de películas con las que estaba en los cines, no gozaron de tanta atención.

Blade Runner de 1982 es una película que muestra un futuro distópico|Prime Video

A 44 años de su llegada a la pantalla grande, Blade Runner se puede ver en Prime Video, donde está disponible la versión original. Es importante no confundirla con la película de 2017, que fue dirigida por Denis Villaneuve y estelarizada por Ryan Gosling.

De qué trata Blade Runner y por qué es considerada un clásico del cyberpunk

La película de Ridley Scott y protagonizada por Harrison Ford, narra una historia ambientada en un futuro lejano. Es el año 2019, en la ciudad de Los Ángeles y el exdetective Deckard es llamado de su retiro para tratar de capturar a seis "replicantes" que se escaparon de una colonia terrestre. En la trama se muestra cómo las poblaciones están sobrepobladas, la naturaleza se deteriora, la gente se deshumaniza y parece que el único interés de los gobiernos que controlan todo son los avances tecnológicos.

Por toda esta premisa y con la popularidad que ganó luego de un debut poco exitoso en la industria cinematográfica, es que Blade Runner se ha catalogado como un clásico del género. Esto porque el término "cyberpunk" hace referencia a un subgénero de la ciencia ficción cuya trata fusiona la tecnología y el futurismo, con un mundo de pobreza y delincuencia, según explica un artículo de No Film School. En el catálogo de Prime Video, también hay otras películas y series con la misma trama que son perfectas para un maratón.