4 capítulos de Demon Slayer que ayudan a los adolescentes a mejorar su autoestima
Además de las emocionantes batallas y retos a los que se enfrentan sus personajes, Demon Slayer tiene varios capítulos con valiosas lecciones para los jóvenes.
La adolescencia no es nada sencilla, en especial por todos los cambios que se experimentan a nivel físico y emocional. Es por esto que resulta tan importante estar preparados para sobrellevar esta etapa, lo que no solo incluye el autoconocimiento y hasta terapia, sino también métodos entretenidos como los capítulos de series como Demon Slayer que invitan a dejar atrás los temores para sobrellevar los nuevos retos de la vida.
4 capítulos de Demon Slayer que tienen grandes lecciones sobre la autoestima en la adolescencia
"Crueldad". En el episodio inicial de esta serie japonesa, se relata la pérdida familiar que enfrenta Tanjiro y cómo es que decide emprender un camino para proteger a Nezuko, incluso a pesar de los propios miedos que tiene. Esta historia tiene valiosas lecciones para los jóvenes acerca de cómo hay veces que es inevitable pasar por circunstancias difíciles y que esto no determina su valor, sino que la clave está en seguir adelante.
- "Sabito y Makomo". Durante uno de sus entrenamientos con Urokodaki, Tanjiro empieza a tener la sensación de que sus esfuerzos no son suficientes para avanzar y hasta duda de todas sus capacidades. No obstante, Sabito y Makomo lo respaldan para hacerle comprender que para mejorar, es indispensable la constancia y la paciencia. Así que este es uno de los capítulos de Demon Slayer que sirven para fortalecer la autoestima al recordar que los errores no te definen y es más importante enfocarse en superarlos. También tiene lindas enseñanzas sobre cómo las buenas amistades te impulsan.
"Contra las reglas del cuerpo". En este episodio, Tanjiro y Nezuko se enfrentan en una batalla sumamente complicada que desde un principio dudaron en ganar. Aun así, no se rindieron y confiaron en sus fortalezas para seguir luchando, para al final salir victoriosos. De modo que entre los mensajes que este episodio del anime transmite, está la importancia de creer en uno mismo a pesar de los pensamientos negativos y continuar incluso cuando hay dudas.
- "Nunca rendirse". El tener una buena autoestima no es solamente para tener confianza en el físico ni en los aspectos superficiales, sino también para no dudar de las capacidades en ningún momento. Por ejemplo, "Nunca rendirse" es uno de esos capítulos de Demon Slayer que invitan a no darse por vencido por más que las situaciones parezcan imposibles, pues más allá de perseguir la perfección, lo importante es mantener la voluntad para anteponerse a todos los obstáculos.