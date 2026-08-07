4 capítulos de Demon Slayer que ayudan a los adolescentes a mejorar su autoestima

La adolescencia no es nada sencilla, en especial por todos los cambios que se experimentan a nivel físico y emocional. Es por esto que resulta tan importante estar preparados para sobrellevar esta etapa, lo que no solo incluye el autoconocimiento y hasta terapia, sino también métodos entretenidos como los capítulos de series como Demon Slayer que invitan a dejar atrás los temores para sobrellevar los nuevos retos de la vida.

4 capítulos de Demon Slayer que tienen grandes lecciones sobre la autoestima en la adolescencia