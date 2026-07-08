En el cine y las plataformas de streaming hay cientos de películas infantiles, pero hay 5 de la empresa Pixar que van más allá de solo entretener a los pequeños o adultos, pues ayudan a hablar sobre las emociones con los niños, por lo que son ideales para iniciar conversaciones sobre este tema. En cambio, si tu hijo es fan de Bluey o Paw Patrol, puede “chutarse” los 5 mejores capítulos de cada serie.

De acuerdo con la organización Zero to Three, los cuentos y las películas permiten que los pequeños reconozcan emociones complejas en un contexto seguro antes de experimentarlas en la vida cotidiana. Es por ello que Pixar creó varias producciones que abordan temas como la tristeza, el miedo, la amistad, el duelo y la autoestima mediante historias adaptadas para el público infantil, que también puede disfrutar de 3 capítulos de Bluey que le enseñarán a compartir y ser amable.

5 películas de Pixar que ayudan a hablar sobre las emociones con los niños|IA

Las 5 películas de Pixar

1. Intensamente: La historia presenta a Alegría, Tristeza, Miedo, Furia y Desagrado como personajes que influyen en las decisiones de Riley, una niña que enfrenta un cambio importante en su vida. Después de ver esta película, los adultos pueden conversar con los menores sobre cómo identificar cada emoción y cuándo aparece.

2. Red: Mei Lee experimenta cambios físicos y emocionales durante la adolescencia mientras aprende a comprender sus sentimientos y la relación con su familia. Los expertos recomiendan que la película se vea en familia, con el objetivo de que un adulto les resuelva las dudas a los niños.

3 Coco: La historia representa temas como la pérdida de seres queridos, la importancia de la memoria familiar y el valor de conservar los vínculos entre generaciones. Esta película puede abrir una conversación con los pequeños sobre el tema de la muerte.

4. Up: Una aventura de altura: La película aborda la tristeza, la pérdida, la amistad y la capacidad para encontrar nuevos propósitos después de un momento difícil. La historia de Carl Fredricksen ofrece varios momentos adecuados para hablar sobre resiliencia y adaptación.

5. Toy Story 3: Woody, Buzz y sus amigos enfrentan la separación de Andy cuando este inicia una nueva etapa de su vida. La historia presenta sentimientos como la incertidumbre, la nostalgia y la aceptación de los cambios.