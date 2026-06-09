Bluey es una de las series más amadas por los niños, pues la familia de perritos convierte sus días en toda una aventura, por lo que forma parte de la barra de contenido de KidSiete. La caricatura no solo entretiene a los más pequeños de la familia, sino que también les enseñará a compartir y ser amables con estos 3 capítulos. Conoce qué raza de perro es el personaje principal y cómo luciría en la vida real.

Bluey es una cachorra que convive junto a su familia conformada por su padre, madre y hermana. La serie animada destaca por transmitir valores a los niños a través de sus capítulos, como la gestión de emociones, la importancia del juego, la resiliencia y la crianza respetuosa. Esta última va dirigida hacia los padres, por lo que es una caricatura que pueden disfrutar en familia.

3 capítulos de Bluey que le enseñarán a tus hijos a compartir y ser amables|Pinterest

Capítulos para ser amables y compartir

1. Biblioteca (Library): En este capítulo, Bluey les enseña a los niños que las reglas y el respeto ayudan a convivir mejor. Asimismo, a compartir espacios y objetos con amabilidad con los demás.

2. Mercados (Markets): Este capítulo tiene mensajes como la generosidad y la convivencia. Trata de que la familia recorra un mercado, mientras Bluey adquiere los valores de la paciencia, empatía y el compartir con los demás cachorros.

3. Veranda Santa (Verandah Santa): El capítulo muestra a Bluey y Bingo conviviendo con los demás y muestra cómo incluir a los otros y ser considerados durante los juegos.

Horarios para ver Bluey en familia

Bluey forma parte de la barra de contenido de KidSiete, que arranca a partir de las 6 de la mañana, hora en la que quizá los niños se alisten para ir a la escuela. La serie animada se puede ver de lunes a viernes de las 8:30 a las 9 de la mañana por el canal de Azteca 7 o por el sitio web.