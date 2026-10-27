5 TICKETS coleccionables oficiales de AVENGERS DOOMSDAY que todo fan de Marvel debe tener antes de su gran estreno el próximo 17 de diciembre

Solo faltan 7 semanas y un par de días para el esperado estreno de Avengers: Doomsday. No obstante, los fanáticos de Marvel ya han comenzado a intensificar la conversación sobre la esperada película y a sumar coleccionables a sus filas. Tú también haz crecer tu colección con estos 5 tickets oficiales de AVENGERS DOOMSDAY inspirados en los personajes de Loki, Dr. Victor Doom, Thor o Magneto, los cuales se espera estén disponibles en algunos países para su estreno en diciembre.

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5 Tikets oficiales de Avengers: Doomsday para el gran estreno de la película en cines

De acuerdo con lo que se ha comenzado a compartir dentro de la conversación digital, MARVEL estaría preparando entradas o tickets especiales y coleccionables para el gran estreno de Avengers: Doomsday, que estarán disponibles en algunos países. Lo que promete ser un recuerdo invaluable para quienes vivan la experiencia dentro de sus fechas de estreno.

Además, se ha dado a conocer que los fans de MARVEL podrán coleccionar durante una función especial en Estados Unidos lentes 3D con uno de cinco logotipos sorpresa, los cuales se espera estén inspirados en Avengers, Black Panther, X-Men, los Cuatro Fantásticos y Doctor Doom. Se espera que esta iniciativa se lleve a cabo el 20 de diciembre de 2026 y estará sujeta a las condiciones de las cadenas participantes.

¿En qué países estarán disponibles los tickets conmemorativos de Avengers: Doomsday?

A pesar de que fans de todo el mundo esperan vivir experiencias únicas durante la semana de estreno de Avengers: Doomsday, por ahora solo se ha rumoreado que los tickets coleccionables solo estaban disponibles para: Estados Unidos y México, aunque se espera que lleguen a más países con alta demanda.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Avengers: Doomsday en México?

Se espera que "Avengers: Doomsday", se estrene de manera oficial en México el próximo jueves 17 de diciembre del 2026, esto a través de una de las cadenas de salas de cine más populares del país, tanto en sus formatos tradicionales como para IMAX, 4DX e Infinity Vision.

Es importante tomar en cuenta que la preventa oficial de las entradas ya comenzó, aunque se dará de manera escalonada, por lo que, si quieres formar parte de la semana de estreno de la película, es recomendable mantenerse al tanto de las boleteras oficiales y su disponibilidad.