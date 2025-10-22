Pop Mart lanza tarjetas coleccionables de Labubu: la nueva apuesta que recuerda a Pokémon

La popularidad de Labubu es innegable, y con eso en mente, Pop Mart ha dado un paso más en la expansión de su universo con el lanzamiento oficial de tarjetas coleccionables. De inmediato, muchos comenzaron a comparar las cartas de Pokémon o Yu-Gi-Oh!, con esta nueva propuesta del popular personaje. Sin embargo, no es lo mismo, pues esta busca crear una experiencia emocional e interactiva que fortalezca el vínculo entre los fans y la marca.

No son cartas de Pokémon: Pop Mart lanza tarjetas coleccionables de Labubu

Estas tarjetas presentan diferentes versiones del icónico personaje, cada una con ilustraciones únicas y sus propios niveles de rareza, lo que fomenta el intercambio y la participación dentro de la comunidad.

Más allá del coleccionismo, el sistema propone una dinámica de descubrimiento constante, donde la emoción de abrir un sobre y encontrar una carta rara se convierte en parte esencial de la experiencia Pop Mart.

Las opiniones se han dividido, pues, por un lado, están los que disfrutan de todos los artículos coleccionables que lanza la marca de este carismático personaje. Por el otro, están los que creen que “ya no saben” cómo explotar más a este personaje para seguir obteniendo ganancias.

Se sabe que Pop Mart ha sabido capitalizar este entusiasmo de los fans, no solo con más productos en torno a sus personajes, sino que también con experiencias digitales interactivas, ampliando el alcance de la marca y fortaleciendo su comunidad de fans. Esta mezcla entre coleccionismo físico, mercadotecnia digital y storytelling ha sido clave para mantener el interés y asegurar la relevancia cultural del personaje.

¿Tú qué opinas?

