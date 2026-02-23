¡Actores de “Sinners” reciben insulto racista en los BAFTA 2026! Y uno de ellos arremete contra la organización del evento

En las últimas horas se ha viralizado un clip tomado durante los Premios BAFTA 2026, en el cual Michael B. Jordan y Delroy Lindo, actores de "Sinners", reciben un insulto racista mientras estaban en el escenario. Uno de los intérpretes ya rompió el silencio sobre el tema y arremetió contra la organización, pues no se acercaron a hablar con ellos tras el incidente.

A continuación te explicamos qué fue lo que pasó y qué ha dicho Delroy Lindo sobre ese momento en el podio.

Michael B. Jordan y Delroy Lindo, actores de "Sinners", escuchan insulto racista en los BAFTA 2026

Los intérpretes de la película "Sinners" se encontraban en el escenario de los BAFTA 2026 para presentar un premio, cuando desde el público se escuchó una palabra con fuerte connotación racista. Michael B. Jordan y Delroy Lindo continuaron con su discurso como estaba previsto y entregaron el premio, pero el momento se ha viralizado a nivel internacional.

@plurality Tourette Syndrome activist John Davidson was heard shouting the N-word during Michael B. Jordan and Delroy Lindo's presentation at the BAFTA Film Awards on Sunday. BAFTA Awards ♬ original sound - theemaddisonlee_

La persona que gritó era John Davidson, activista que vive con síndrome de Tourette y por muchos años se ha dedicado a concientizar en Reino Unido sobre esta condición; en su historia está basada la película "I swear", que recibió varios reconocimientos en los BAFTA 2026. Davidson se encontraba entre el público y comenzó a gritar insultos de manera involuntaria.

El activista con síndrome de Tourette también insultó a Sara Putt, presidenta de los BAFTA, y a los ganadores del premio a Mejor Película Familiar.

"Ojalá alguien nos hubiera buscado después", dice Delroy Lindo

El actor que interpreta a "Delta Slim" en "Sinners" habló con Vanity Fair en una fiesta posterior a los premios; dijo que él y Michael B. Jordan "hicieron lo que debían hacer" cuando ocurrió el incidente. También dijo que él hubiera deseado "que alguien de los BAFTA hubiera hablado con nosotros después".

De acuerdo con Variety, miembros de la organización como 'floor managers' advirtieron a las personas sentadas cerca de John Davidson sobre su condición, pero no especificaron sobre lo que podrían escuchar. Sin embargo, ningún nominado o presentador recibió alguna advertencia antes de la ceremonia.

Alan Cumming, anfitrión de los BAFTA 2026, se tomó un momento durante la ceremonia para agradecer al público por su comprensión; cuando lo hizo, ya habían sido audibles varios insultos. "El síndrome de Tourette es una discapacidad y los tics que escucharon hace un rato son involuntarios, lo que significa que la persona no tiene control sobre su lenguaje. Nos disculpamos si se sintieron ofendidos esta noche".