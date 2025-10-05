Checo Pérez se sube al escenario con Enrique Iglesias

Recientemente, Enrique Iglesias llevó a cabo un concierto en Guadalajara, evento en vivo al que acudieron miles de personas para ver en vivo al cantante español. Fue una noche llena de sorpresas, puesto que se subió al escenario Checo Pérez, el reconocido piloto de la Fórmula 1.

Dicha aparición inesperada, provocó un sinfín de reacciones por parte del público, quienes no esperaban la presencia de la celebridad del automovilismo. Los hechos fueron captados por los miles de asistentes. No te vayas para que descubras todos los detalles.

¿Cómo ocurrió el suceso?

Como ya lo mencionamos, Enrique Iglesias se encontraba realizando un concierto en Guadalajara. Mientras cantaba su canción de “Bailando”, dentro del público se encontraba Checo Pérez disfrutando del gran evento musical.

El cantante español, al percatarse de los hechos, aprovechó el momento para invitar al piloto a subir al escenario, accediendo a dicha oportunidad. Ante los sucesos, provocó que miles de espectadores se sorprendieron. Después vemos a ambas personalidades que empiezan a bailar al ritmo de la música.

A los pocos segundos, vemos al cantante arrodillarse ante el piloto en pleno escenario, siendo un acto de respeto que muchos aplaudieron. Al final terminaron con un fraternal abrazo entre ambas celebridades. Los hechos fueron grabados por muchos de los asistentes que vieron el momento.

¿Dónde vive Checo Pérez?

Como ya lo sabemos Checo Pérez, es un piloto de Jalisco que durante mucho tiempo ha estado viviendo en Puerto Vallarta. Sin embargo, tras anunciarse su participación en la escudería de Cadillac para el 2026, se desconoce si el automovilista tapatío sigue viviendo en el país.

Ya que anteriormente se le había visto en la hermosa costa de Puerto Vallarta, o en el exclusivo destino de Mónaco. En su última y más reciente historia, se ve que el mexicano está jugando golf, pero no menciona en qué parte del mundo se encuentra.

Después de su encuentro con el cantante Enrique Iglesias, el artista español agradeció a todo el público por su apoyo en toda su carrera, para finalmente despedirse del escenario y culminar con un concierto lleno de ambiente.