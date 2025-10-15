Bluey llega a Just Dance 2026 con su propia canción y coreografía

La familia Heeler sigue conquistando terreno a su propio ritmo. Así es, la popular serie infantil Bluey sigue expandiendo su universo más allá de la televisión. Desde que Ubisoft confirmó que la perrita azul y su hermana Bingo llegaría oficialmente a Just Dance 2026 Edition con un tema especial titulado “Bluey Medley”, los fans de la saga han estado más que emocionados. El juego se estrenó ayer 14 de octubre, y si te quieres enterar de todos los detalles, aquí te contamos todos los detalles de esta nueva aventura.

Bluey se une a la fiesta de Just Dance 2026

Este bonito remix es un verdadero tributo a la serie, pues reúne varias de las canciones más queridas de la serie, en una coreografía diseñada para que tanto niños, padres y fans puedan bailar juntos y divertirse. El tema ya se encuentra disponible desde el día del lanzamiento de Just Dance 2026, el cual fue el pasado 14 de octubre, y a estas alturas ya se ha convertido en uno de los números más tiernos y divertidos del juego.

Una colaboración fiel al espíritu de la serie

La canción y su coreografía fueron desarrolladas en conjunto por Ludo Studio, BBC Studios, Studio Neels y el equipo de Ubisoft, esto con el objetivo de mantener viva la esencia alegre y familiar de Bluey.

Cada uno de sus movimientos fue cuidadosamente creado para reflejar los gestos, energía y personalidad de los personajes, logrando que los jugadores sientan que están bailando dentro del universo de la serie. Los protagonistas del tema son Bluey y Bingo, pero también aparecerán algunos de los personajes más queridos del show, en un escenario lleno de color y ritmo.

Un lanzamiento para toda la familia

Existe el fuerte tabú de que los videojuegos son un producto violento y que no debería estar al alcance de los niños pero con la llegada de Bluey Medley a Just Dance 2026 Edition, Ubisoft demuestra que los videojuegos pueden incluir temas que puedan disfrutar todas las edades.

Así que ya lo sabes, si hay pequeños en casa o tú eres muy fan de la serie animada de Bluey, no dudes en aprenderte los pasos de esta nueva entrega de Just Dance.

