Ariana Grande sobre su papel en Wicked: “Si no hubiera ocurrido, podría haber terminado en un manicomio”

Cada vez está más cerca el estreno de la nueva película Wicked, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo. La cinta está basada en el musical creado en el 2003 que, a su vez, está inspirado en la novela “Wicked: Memorias de una bruja mala” del autor Gregory Maguire. El filme es ya uno de los más esperados del año, pues, el musical ha logrado acumular una gran cantidad de fans en todo el mundo, además de que el reparto se ve muy prometedor. Algo que debes recordar antes de ver la película es que estará dividida en dos partes, la primera se estrena este mes y la segunda parte llegará a los cines en diciembre de 2025.

Ariana Grande sobre su papel en Wicked

La cantante y actriz Ariana Grande no ha dudado ni un momento en hablar abiertamente sobre lo mucho que le emocionó formar parte de este proyecto. El domingo pasado hubo un panel con los actores y nuevamente no dudó en expresar lo feliz que estaba con una broma: “Si no hubiera ocurrido, podría haber terminado en un manicomio”.

No dudó en agregar que para ella fue todo un reto en el aspecto vocal, pues, es algo “muy diferente de lo que suele cantar”. Sabemos que Ariana Grande tiene una voz prodigiosa y no hay duda de que se esforzó a lo grande para el papel.

Las protagonistas de la cinta también aprovecharon para contar que se conocieron por primera vez en la casa de Erivo, donde comieron unas bayas.“Simplemente nos reímos y sentí una seguridad inmediata”, dijo Grande. “Y luego pactamos cuidarnos realmente la una a la otra”.

Ariana Grande confesó que en un principio se ponía muy nerviosa cuando veía a Erivo, pero su calidez le dio confianza y lograron fortalecer la relación. ¿Crees que esta bonita relación haga magia en pantallas?

