La película Armageddon, estrenada en 1998, dejó una anécdota fuera de la pantalla que volvió a llamar la atención más de dos décadas después. Jerry Bruckheimer, responsable de la producción, contó que Bruce Willis, quien luce así actualmente tras detectarle una terrible enfermedad, acostumbraba aportar dinero de su propio bolsillo a una dinámica semanal que permitía a integrantes del personal técnico recibir pago extra.

La iniciativa de Willis, quien reapareció en público durante su fuerte batalla contra la demencia, consistía en una especie de sorteo al final de cada semana de trabajo. Bruckheimer explicó que el protagonista de la cinta añadía una cantidad importante al fondo común, con lo que los ganadores obtenían un ingreso extra.

Armageddon: el detalle de Bruce Willis con el equipo de rodaje que recordó su productor años después|Disney Plus

El cineasta describió al intérprete como una persona generosa con quienes trabajaban detrás de cámaras, una faceta que contrastó con la imagen de estrella de acción que consolidó en Hollywood.

La dinámica de Bruce

La dinámica funcionaba mediante sorteos de dinero en efectivo al cierre de cada semana. De acuerdo con las declaraciones de Bruckheimer a People, los trabajadores participaban en el reparto y el actor agregaba una suma considerable al fondo. De esa manera, quienes ganaban recibían una cantidad adicional a sus ingresos habituales.

Armageddon, la película que protagoniza Willis

La historia presenta a Harry Stamper, un especialista en perforaciones petroleras interpretado por Willis, quien acepta dirigir una misión para destruir un asteroide que amenaza con impactar contra la Tierra. El grupo reúne a trabajadores del sector petrolero, a quienes la NASA prepara para una operación espacial de emergencia.

El reparto también incluyó a Ben Affleck como A. J. Frost, Liv Tyler como Grace Stamper y Billy Bob Thornton como el director de la NASA, Dan Truman. La trama combina ciencia ficción, acción y drama familiar, con una misión contrarreloj como eje central.

La cinta alcanzó una recaudación mundial aproximada de 553 millones de dólares frente a un presupuesto estimado de 140 millones, de acuerdo con datos recopilados sobre su desempeño comercial.