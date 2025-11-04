Este es el cómic que es considerado uno de los mejores de la historia y llegaría a la pantalla grande

Los fans del universo Batman no pierden las ilusiones y esperanzas de ver a su personaje de cómic favorito de regreso. Diversas producciones existentes que abordan al superhéroe de Gotham han sido aclamadas por la crítica.

Batman (1989): Opening scene

Tal es el éxito que ha tenido en los últimos años el cómic Absolute Batman, el primer título del Absolute Universe de DC Cómics, que muchos fans y su propio ilustrador, Nick Dragotta, piden abiertamente una adaptación a la versión anime. ¿Por qué tanto furor por esta obra?

¿Por qué piden la adaptación del cómic Absolute Batman a versión anime?

El estilo visual de Absolute Batman cuenta con una acción y dinamismo exagerado que lo convierten en una opción perfecta para la adaptación del cómic a versión anime. Según los fans y el propio ilustrador, la obra está hecha a medida de los estudios japoneses especializados en animaciones.

Esta serie de cómic se lanzó el 9 de octubre de 2024 y ha sido escrita por Scott Snyder e ilustrada por Nick Dragotta. Según la crítica especializada, la obra es considerada una de las mejores obras de DC Comics del año, pero también de la historia de producciones de Batman.

¿De qué se trata el cómic Absolute Batman que quieren adaptar a anime?

Absolute Batman se distingue por su enfoque en la acción. Esta última es brutal, extrema y descomunal. Las secuencias de Nick Dragotta evocan directamente al manga y la animación japonesa, ya que el personaje es una versión de Bruce Wayne un tanto particular.

En esta obra, el personaje ha sido reinventado en un universo todavía más oscuro y caótico, influenciado por la energía siniestra de Darkseid. En el cómic, Bruce Wayne no es un millonario playboy, ya que se muestra como un ingeniero civil de 24 años, que trabaja duro y ha creado su propio equipo con recursos limitados.

Por estos motivos y particularidades, los fans y su ilustrador piden la adaptación de la obra al anime. DC Comics ya ha experimentado con el género de manera exitosa (Batman Ninja). Este tipo de animación japonesa se encuentra en su máximo pico de popularidad y adaptar Absolute Batman sería un éxito masivo en streaming a nivel global.