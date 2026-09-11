¿'Buddy’ es una película apta para los niños? La clasificación REAL de la película que está causando furor en Estados Unidos

Tras meses de espera, “Buddy” finalmente tuvo su estreno en cines de Estados Unidos. Sin embargo, su recibimiento no ha sido el esperado. La cinta ha provocado un sinfín de quejas por parte de padres, quienes han tenido que abandonar las salas con sus hijos debido al contenido que se proyecta en pantalla; desatando una gran incógnita en redes sociales: ¿Cuál es la clasificación REAL de la película y quiénes pueden verla? Aquí te explicamos.

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¿Qué clasificación es Buddy? Estas personas tienen PROHIBIDO verla

Si bien la publicidad en torno a la película gira en torno a un programa infantil bastante colorido y muy al estilo de Barney y sus amigos, lo cierto es que este filme no es apto para niños. Se trata de una película de comedia de horror con varias escenas slasher y de terror psicológico. De hecho, la cinta recibió una clasificación R por parte de la Motion Picture Association (MPA), lo que significa que va dirigida a un público adulto, por lo que los menores de 17 años tienen prohibido verla, a menos que vayan acompañados por un adulto.

Bajo esta línea, los creadores de la película ha pedido encarecidamente a los padres de familia que lean la sinopsis de la misma antes de llevar a sus hijos al cine, pues no es una cinta apta para niños, aunque su poster y publicidad así lo sugiera.

Buddy, película del 2026 | Crédito: RoadsideFlix / Saban Films

¿De qué trata Buddy?

Buddy corre bajo la dirección de Casper Kelly, famoso por ser el creador de Too Many Cooks, un cortometraje de Adult Swim que mezcla comedia y terror. Este nuevo slasher sigue la historia de “Buddy”, un unicornio naranja que cuenta con su propio show de televisión. Sin embargo, la historia da un giro inesperado cuando un grupo de niños se quedan atrapados en el set y uno de ellos se niega a seguir las reglas es este emblemático personaje, desatando una trama sumamente perturbadora y terrorífica.

¿Buddy llegará a México? Esto se sabe sobre su estreno

Dado que se trata de una producción independiente, la cinta no cuenta con una fecha de estreno en México. No obstante, debido a su viralidad, se espera que alguna distribuidora le extienda la mano para llevarla al mercado latinoamericano. De lo contrario, lo más probable es que la cinta pase directamente a plataformas de streaming. Por ahora, no queda más que esperar cualquier tipo de novedad al respecto.