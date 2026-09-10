Hoy en streaming: la película que advierte sobre el fin del mundo y que muchos usuarios aseguran que se volverá realidad muy pronto

Hay películas que dejan reflexiones importantes sobre la vida , peor hay otras que usan la comedia para hacer una sátira de la vida real. Eso es lo que muchos fans piensan sobre la película “Don’t Look Up”, una producción de Adam McKay que, para muchos, es una predicción del fin del mundo y que podría cumplirse muy pronto. Pero, ¿por qué genera tanto revuelo?

¿De qué trata realmente la película “Don´t Look Up”?

La película “Don’t Look Up” cuenta la historia de dos científicos que descubren que un cometa gigante va a chocar con la Tierra y podría acabar con la humanidad. Sin embargo, el resto del mundo parece no importarle.

Aunque esta es la trama principal del filme , McKay esconde significados profundos a través de la comedia que dan una explicación más profunda. Y es que, aunque los científicos intentan avisar a los gobiernos, los medios de comunicación y a la población, nadie los toma en serio por la forma en la que se retrata el problema, ya que la tragedia se convierte en un espectáculo, los políticos lo usan para sus campañas y las redes sociales se inundan de memes.

En pocas palabras, “Don’t Look Up” habla de cómo una sociedad puede ignorar un problema enorme aunque tenga pruebas de que es real, especialmente cuando existen intereses políticos, económicos y mediáticos de por medio.

¿Por qué dicen que “Don’t Look Up” podría volverse realidad?

Desde su estreno en 2021, los fans y cinéfilos debaten sobre cómo la película es un presagio de lo que está ocurriendo actualmente con la humanidad. Aunque no existe una amenaza como un cometa, la manera paralela de otros conflictos, como el cambio climático, la desigualdad social, violencia, las guerras activas y la migración forzada.

¿Cómo termina “Don´t Look Up”? Este es el final explicado

El final de la película “Don´t Look Up” es una confirmación sobre el sentido de la película. En la última escena se muestra la destrucción de la Tierra poe el impacto del cometa que no fue detenido debido a la codicia, negligencia y desinformación de los líderes.

Don’t Look Up está disponible en streaming.|(ESPECIAL/Netflix)

Lo último que los protagonistas pudieron hacer fue hacer una cena familiar con conversaciones cotidianas. Mientras que las personas más influyentes del mundo logran escapar a otro planeta, y en una escena post créditos, 20 mil años más tarde, despiertan en otro planeta, pero rápidamente son devorados por criaturas que lo habitan.