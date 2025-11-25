Stranger Things revela colaboración con marca de tenis muy popular ¿Cuándo salen a la venta?

Una popular marca de tenis ha hecho una colaboración con Stranger Things, y con ello han sacado una edición especial de este calzado, además también es un homenaje a los años 80´s, década en la que se lleva a cabo la serie, y donde además coincide con el final de la historia la cual tendrá estrenos de sus capítulos, pero de manera paulatina, ya que será hasta el 31 de diciembre cuando se estrene el último episodio de esta serie.

Esta edición llama mucho la atención porque tiene un estilo bastante retro, pero el detalle que sobresale es el color rojo, entre líneas y con la palomita del mismo tono escarlata, además se aprecia un tipo de amortiguador en la suela, con lo que parece ser una estructura con terciopelo y que, el color que predomina es el blanco; el modelo es el Air Max 87 y aún no han salido, pero se espera que se pongan en venta dentro de poco.

Especial

¿Dónde comprar esta edición de tenis de Stranger Things?

La nueva edición del calzado podría salir justo en la semana en la que se estrena el primer volumen de los capítulos finales de la serie, sin embargo, hasta el momento no se ha revelado el costo o dónde comprar los tenis, lo que sí es un hecho es que, el precio podría rondar entre los $3,599 pesos mexicanos.

¿Cuándo se estrena la temporada final de Stranger Things?

El primer volumen de la quinta temporada de esta serie se estrenará este miércoles 26 de noviembre en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México. En este primer grupo de capítulos se podrán ver 4 episodios. El volumen 2 llegará el 25 de diciembre con 3 capítulos y el apartado final llevará como nombre el “The Rightside” se transmitirá hasta el 31 de diciembre.

¿Quién podría morir en la quinta temporada de Stranger Things?

Hasta el momento las teorías sobre quién podría morir en esta última temporada aún sigue siendo un misterio, sin embargo, los rumores sobre la posible muerte de uno de los hermanos Byers es latente y se dice que, Will Byers, Steve Harrington, Max o Eleven; pero hasta el momento nada esta confirmado.