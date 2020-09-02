Estos son los lugares que sirvieron como increíbles escenarios para filmar la exitosa serie Stranger Things.

Stranger Things es una de las series más famosas de los últimos tiempos gracias a su novedosa trama, que logró poner al borde del suspenso y la adrenalina a gente de casi todo el mundo.

Las bien logradas actuaciones de todo su reparto y los escenarios mostrados son algunos de los detalles que la han hecho un producto de gran atractivo visual.

Te puede interesar:

Will Smith y el reparto de ‘El Príncipe del Rap’ se reunirán para celebrar los 30 años del programa.

La historia de Stranger Things es ambientada en la década de 1980, por lo que sus productores eligieron varios lugares cercanos a la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, en los que parece que se detuvo el tiempo y guardan la esencia de aquel tiempo.

Ahora, esos sitios pueden ser descubiertos por los amantes de la serie, a través de una de las visitas guiadas que se ofrecen en la región.

Aquí te decimos cuáles fueron algunas de las locaciones que se eligieron para grabar importantes momentos de Stranger Things.

Estación de policía de Hawkins

Las recordadas tomas exteriores del trabajo de Jim Hopper se filmaron en un pequeño edificio de Douglasville, que se encuentra en 8485 Courthouse Square West.

Laboratorio Nacional Hawkins

El lugar elegido para este fundamental escenario fue el exterior del Instituto de Salud Mental de Georgia, del campus Emory, ubicado en 1256 Briarcliff Road Northeast, Atlanta.

En este espacio solo se grabaron tomas exteriores de los laboratorios, mientras que las persecuciones de los ‘demoperros’ y trabajos de los científicos se realizaron en los estudios EUE Screen Gems.

Palace Arcade

La sala de videojuegos que se hizo presente en la segunda temporada de Stranger Things que se hizo un espacio importante, porque fue donde los personajes conocen a ‘Mad’ Max Mayfield, tuvo lugar en 6501 Church Street, Douglasville, 30234.

Starcourt Mall

Este lugar fue un punto clave durante la tercera temporada. En realidad, se trata del Gwinnett Place Mall, ubicado en la localidad de Duluth, que mantiene su fachada exterior de estilo ochentero.

Hawkins Middle School

La escuela secundaria a la que asisten los protagonistas de Stranger Things fue recreada en el edificio de Patrick Henry Adult Education, ubicado en 109 South Lee Street, Stockbridge, 30281. Este sitio toma relevancia ya que aquí ocurre el clímax de la primera temporada.

The Hawkins Post

En la tercera temporada, Jonathan y Nancy entran a trabajar a este periódico, que tuvo locación en Lithonia Farmers Market, en 6980 Main Street.

También te puede interesar:

Chadwick Boseman grabó su última participación en el Universo Cinematográfico de Marvel antes de su fallecimiento.

Otras de las locaciones de Stranger Things se dieron en los alrededores de Atlanta, en algunas residencias de la ciudad que se convirtieron en los hogares de los protagonistas.