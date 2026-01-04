¿Cuándo dónde y a qué hora ver los Critics Choice Awards 2026 desde México?

En esta ocasión te diremos cuándo, dónde ver y a qué hora serán los Critics Choice Awards 2026 . Esta ceremonia es una temporada de premios que marcarán el rumbo para medir el impacto del séptimo arte, y más para aquellos mexicanos que están involucrados en la pantalla grande. Sin embargo, la competencia se ha vuelto cada vez más complicada, puesto que, con el streaming dominando la industria, este tipo de eventos sigue siendo uno de los más importantes.

¿Cuándo son los Critic Choice Awards 2026 y dónde verlos desde México?

Los Critics Choice Awards 2026 se llevarán a cabo este domingo 4 de enero del presente año en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Esta ceremonia la podrás ver a través de TNT y por medio de la plataforma de Streaming de HBO MAX. Cabe señalar que, los premios iniciarán alrededor de las 20:00 horas, y podría terminar alrededor de las 11 de la noche.

¿Cuáles son las películas con más nominaciones?

La película llamada Pecadores está en la cima de las nominaciones con 17, por lo que, se perfila como la favorita de la ceremonia, le sigue Una Batalla tras otra con 14 nominaciones y en el tercer sitio se encuentra la cinta de Frankenstein de Guillermo del Toro y Hamnet con 11 nominaciones.

Por otro lado, los Critics Choice Awards 2026 que se celebra una vez al año para reconocer a los directores, series y películas más destacados, por lo que, esta ceremonia será conducida por cuarta vez consecutiva por Chelsea Handler, quien es una actriz, escritora y comediante. Esta mujer se ha llevado el reconocimiento de la audiencia por su humor atrevido y sobre todo, por su capacidad para conectar con los personajes más importantes de la industria.

¿Dónde se llevan a cabo los Critics Choice Awards 2026?

Esta ceremonia se realizará en The Barker Hangar, Santa Mónica en California, la cual es una sede con mucha historia para este tipo de premiación.

¿Quiénes son los mexicanos que tendrán presencia en esta ceremonia?

Para este 2026, la presencia mexicana tendrá a 4 referentes: El primero es Guillermo del Toro con su cinta Frankenstein, la cual está dentro de las categorías como: Guin Adaptado y Dirección. También está Diego Luna como protagonista de Andor, la cual está nominada a Mejor Serie Drama y como Mejor Actor de Serie Drama.

En este evento también estará presente Eugenio Derbez porque fue productor y actor de “Acapulco”, la cual está en la categoría de Serie en Lengua Extranjera, al igual que José Antonio García, que está en la categoría de sonido por la cinta de “Una batalla tras otra”.

