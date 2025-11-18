Cuánto dura, reparto, y escena post créditos de ‘Wicked 2': querrás saberlo antes de todos

El estreno de ‘Wicked 2: Por Siempre’ es esta semana y los fans de Ariana Grande y Cynthia Erivo están ansiosos por ver cómo termina esta desgarradora y épica historia del universo de El Mago de Oz. Entre las dudas más comunes están su duración, el reparto de personajes e incluso si tiene o no escena postcréditos. Por eso, aquí te lo explicamos punto por punto.

¿De qué trata ‘Wicked 2’?

Primero que nada es importante recordar la trama de la película. ‘Wicked 2’ seguirá los acontecimientos de la primera parte, que no es un secreto pues también es parte de la adaptación teatral de Broadway. La sinopsis oficial indica que Elphaba (Erivo) tiene que enfrentarse a su identidad como La Bruja Mala del Oeste, mientras que a Glinda (Grande) la nombran la defensora de la nación.

(ESPECIAL/Universal) ‘Wicked 2' es protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Así pues, estas dos magas se enfrentan y tendrán que tomar decisiones que marcarán sus vidas.

¿Cuánto dura ‘Wicked 2’?

La parte 2 de ‘Wicked’ dura 2 horas y 18 minutos, un poco menos que la primera parte. De esta manera concluirá la historia para siempre.

¿’Wicked 2’ tiene escena post créditos?

‘Wicked 2’ no tiene escena post créditos, así que los fans de la película pueden levantarse de su asiento una vez que termine el filme. Sin embargo, es importante recordar que esta historia está basada en ‘El Mago de Oz”, de 1939, que ocurre tiempo después de los acontecimientos de estas películas.

Este es el reparto de ‘Wicked 2’: quién es quién en la secuela

Para ‘Wicked 2’ regresan sus protagonistas Ariana Grande y Cynthia Erivo como las brujas Buena y Mala, respectivamente. Pero también se integran otros personajes que son importantes.

