3 videojuegos que podrían estar prediciendo nuestro futuro de la tecnología

Muchas veces somos testigos de cómo series y películas futuristas han logrado predecir el rumbo que tomará la tecnología en tiempos modernos. Siempre resulta interesante descubrir la visión que tienen varios de los artistas que trabajaron en dichos proyectos y con el tiempo descubrir los aciertos que tuvieron. El mundo de los videojuegos, no se queda atrás, hay varias entregas que han logrado adivinar lo que se viene.

Los 3 videojuegos que han podido predecir el futuro tecnológico

A continuación te presentamos una lista de los tres videojuegos cuya visión futurista ha demostrado no estar lejos de la realidad actual.

1. Detroit: Become Human – IA con conciencia propia

El juego de Quantic Dream nos presentó en su narrativa a los Androides con emociones y libre albedrío, un tema que hoy ya está en debate real gracias a los avances que ha tenido la inteligencia artificial. La idea de máquinas capaces de tomar decisiones morales podría dejar de ser ciencia ficción antes de lo que pensamos.

2. Cyberpunk 2077 – Cibermodificaciones humanas

Aunque su mundo distópico exagera en cuanto a la estética, muchas de sus tecnologías, como lo son los implantes neuronales, las prótesis avanzadas y las conexiones directas con la red, ya se encuentran en fase experimental. Empresas como Neuralink y laboratorios médicos de vanguardia están trabajando día a día en proyectos que te recordarán mucho al juego. Puede que pronto el futuro de Cyberpunk 2077 nos alcance.

3. Death Stranding – Drones y entregas autónomas

Más allá de su historia un tanto extraña y simbólica, Death Stranding imaginó un mundo donde la logística depende completamente de la tecnología autónoma y vehículos no tripulados. Hoy, en día y en algunas partes del mundo ya es común ver estos prototipos ofreciendo servicio de la mano de grandes empresas, lo más seguro es que en unos años seamos testigos de las entregas masivas mediante drones y robots.

¿Coincidencia o visión futurista de los desarrolladores?

Es divertido imaginar que las cosas se imaginaron y después se hicieron realidad; sin embargo, esto no es así. Muchos desarrolladores se inspiran en avances tecnológicos reales para crear sus mundos. Por eso, lo que hoy parece exagerado en un videojuego, mañana podría ser algo totalmente ordinario. Algo queda claro, si estos títulos aciertan, es probable que nuestro futuro se vuelva tan fascinante como inquietante.

