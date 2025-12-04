Rosalía vuelve a México con el Lux Tour 2026: fechas, boletos, preventa y lo que puedes esperar del show más íntimo de su carrera

Es oficial, Rosalía confirmó su regreso a México con cuatro conciertos en agosto de 2026, los cuales formarán parte de su esperado Lux Tour, una gira que marca su regreso después de años lejos del ojo público y los reflectores. La artista promete que este será un show más conceptual, íntimo y atmosférico. Si te preguntas cuándo comprar boletos, cuáles son las fechas o qué esperar del espectáculo, aquí te dejamos toda la información clave.

Rosalía en México 2026: fechas, precios y preventa del Lux Tour

Por ahora, hay cuatro fechas oficiales en tres ciudades; anótalas en tu calendario para que no pierdas detalle:



15 de agosto de 2026 – Arena VFG, Guadalajara

– Arena VFG, Guadalajara 19 de agosto de 2026 – Arena Monterrey, Monterrey

– Arena Monterrey, Monterrey 24 de agosto de 2026 – Palacio de los Deportes, CDMX

– Palacio de los Deportes, CDMX 26 de agosto de 2026 – Palacio de los Deportes, CDMX

Con tantas fechas a la vista y conociendo la demanda que Rosalía genera en México, no sería sorpresa que se sumen más fechas en los próximos días. A pesar de eso, te recomendamos que, si quieres ir, no te esperes a que esto ocurra.

¿Cuándo inicia la preventa y dónde comprar boletos?

Los boletos se venderán a través de la aplicación y sitio web oficial de la boletera del evento. Estas son las fechas clave que debes tomar en cuenta:



Preventa: 10 de diciembre de 2025

Venta general: 11 de diciembre de 2025

Si buscas asegurar tu lugar, la preventa será esencial, sobre todo para las fechas del Palacio de los Deportes en CDMX.

¿Por qué no puedes perderte el Lux Tour?

Porque Rosalía está presentando quizás su proyecto más arriesgado y artístico hasta ahora. LUX se aleja por completo del pop explosivo de Motomami y entra en un terreno más espiritual, donde conviven sonidos orquestales, silencios calculados, mezclas experimentales y una estética cargada de simbolismo que darán a este tour un toque único.

El show promete:



Una puesta en escena más teatral y minimalista

Coreografías contenidas y simbólicas

contenidas y simbólicas Voces más desnudas y atmósferas densas

densas Una reinterpretación total de sus hits

¿Qué canciones podría incluir el setlist?

Por el momento se desconoce cuál será el setlist oficial del tour, pero es casi seguro que escucharemos piezas del nuevo disco como:



“Sexo, Violencia, Llantas”

“Reliquia”

“Berghain”

“Mio Cristo”

“La Perla”

“Magnolias”

Muy probablemente también presentará versiones nuevas o reimaginadas de clásicos como:



“Despechá”

“Saoko”

“Motomami”

“Malamente”

“Pienso en tu mirá”

“La fama”

Considerando cómo trabaja Rosalía y por lo que se ha vivido en otros conciertos, el setlist probablemente irá evolucionando por ciudad.

