Disney Plus: Las 3 mejores películas de estreno en julio ¡Imperdibles!

Julio viene cargado de estrenos increíbles en Disney Plus, pero aquí te hablaremos especialmente de tres cintas que son la carta fuerte del mes, por lo que sí o sí, ¡tienes que verlas!

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Black Widow

Esta cinta protagonizada por Scarlett Johansson mostrará la historia de Natasha Romanoff, quien debe saldar cuentas que dejó pendientes mucho antes de ser parte de The Avengers. Uno de los estrenos más esperados, pues es la primera película de la Fase Cuatro del UCM y podrás disfrutarla desde el 9 de julio. ¡Agéndala!

Jungle Cruise

Si buscas aventura te interesa este estreno de Disney +, pues es una película de acción y misterio, estelarizada por Emily Blunt y Dwayne Johnson, en la que una investigadora y un capitán emprenden un viaje por el Amazonas buscando el Árbol de la Vida, pero tendrán que enfrentarse a amenazas ocultas. ¡Vela a partir del 30 de julio!

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El Planeta de los Simios

Esta cinta llega con Mark Wahlberg interpretando a un astronauta que tras un aterrizaje de emergencia se une a un grupo de rebeldes formado por simios y humanos. ¡Y podrás hacer maratón! Pues durante el mes también llegarán El origen del planeta de los simios, El amanecer del planeta de los simios y La guerra del planeta de los simios.

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