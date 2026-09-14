Hoy en streaming: la película de terror MEJOR calificada del 2026 y que rompió récords HISTÓRICOS en taquilla

En los últimos años se ha vivido una época inigualable para el cine de terror, gracias a propuestas originales que no solamente son buenas para causar miedo sino para poner sobre la mesa temas de reflexión y problemáticas profundas. Luego del éxito de cintas como Weapons y Backrooms, hace algunos meses llegó otra película que tomó por sorpresa la taquilla internacional y las redes sociales: Obsession. A continuación te decimos dónde verla y de qué trata, por si no la has disfrutado.

Dónde ver Obsession en streaming

La película Obsession todavía no ha llegado a ninguna plataforma de streaming como parte de su catálogo estándar, pero ya puedes verla en casa mediante un pago extra. Se encuentra disponible, con costo, en plataformas como YouTube, AppleTV y Prime.

De qué trata Obsession

Esta película de terror destaca por diferentes razones, para empezar tenemos su historia original. Todo lo vemos desde la perspectiva de Bear, quien está enamorado de Nikki, una integrante de su grupo de amigos y quien trabaja con él. En un momento de desesperación, pide un deseo mediante un extraño objeto llamado One Wish Willow, que compró en una tienda de esoterismo. Él pide que Nikki lo ame más que a nadie, pero es aquí donde toda su vida se va cuesta abajo.

Aquí tenemos una historia original, que no proviene de ninguna franquicia previa, no es secuela ni remake. A esto se le atribuye solo una parte de su éxito.

Se ha hablado mucho también sobre la extraordinaria actuación de Inde Navarrete, intérprete con ascendencia mexicana. Ella encarna a Nikki de una manera absolutamente aterradora, pero también llena de vulnerabilidad y sufrimiento.

Por otro lado, la película invita a hacerse diversas preguntas, como quién es el villano aquí, quién está obsesionado en realidad, qué significa estar enamorado y qué constituye el control enfermizo. También ataca una temática muy común en redes sociales en años recientes: el "síndrome del buen chico".

De acuerdo con Deadline, la película Obsession es la más exitosa en la historia de Focus Features, productora dedicada a las propuestas independientes. Obtuvo cerca de 514 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

La cinta también tiene excelentes resultados por parte de la crítica profesional. En la plataforma Metacritic se mantiene con un puntaje de 77 de 100 (con base en 38 críticas, generalmente favorables); en Rotten Tomatoes tiene 93% de calificación, a partir de 327 críticas.