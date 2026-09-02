Fue gamer, saltó a la fama por una película de terror y ahora es la actriz de origen mexicano más joven en ser apoyada para los Oscar 2027

El cine de terror está más vivo que nunca. Por décadas, este género ha sido ampliamente ignorado en los Premios de La Academia. No obstante, en los últimos años, cintas como La Sustancia, Weapons y La Hermanastra Fea han llegado a cambiar el panorama. Bajo esta línea, Obsession se suma a la lista de filmes de horror que se han convertido en todo un fenómeno a nivel cultural. La cinta, dirigida por Curry Barker y protagonizada por Inde Navarrette, inició como un proyecto independiente y terminó por romper récords a nivel global, colocando a la oriunda de Tucson, Arizona, como una de las más grandes promesas del séptimo arte. Debido a su excepcional desempeño, la joven de 23 años ha dado inicio a su campaña para ser nominada a Mejor Actriz en los Oscar 2027.

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¿Quién es Inde Navarrette, la favorita Mejor Actriz para los Oscar 2027?

Si bien aún faltan varios meses para la 99a edición de los Premios Oscar, Inde Navarrette ya se ubica como la favorita en la categoría de Mejor Actriz. Y no es para menos. La joven de 23 años ha demostrado tener un rango actoral impresionante, con la capacidad de transitar entre emociones verdaderamente complejas en cuestión de segundos.

Fue gamer

Antes de saltar a la fama internacional, Inde tuvo un breve período como gamer y streamer. A través de su canal oficial de Twitch solía hacer lives jugando videojuegos como The Last of Us y Call Of Duty. Sin embargo, dicho contenido ya no se encuentra disponible en la plataforma, pues la actriz optó por eliminar todo rastro de su pasado como creadora digital por temor a que la industria del cine no la fuera a tomar en serio.

Saltó a la fama global por Obsession

Su debut en el mundo de la actuación fue en 2019, en la serie Denton’s Death. Posteriormente, ganó popularidad al interpretar a Estela de la Cruz en 13 Reasons Why (2020) y a Sarah Cushing en Superman & Lois (2021). Pero no fue hasta Obsession (2026) que su nombre ganó relevancia a nivel global. De hecho, la actriz ha revelado que, después de grabar el filme de terror, tuvo que trabajar un tiempo paseando perros para poder salir adelante con los gastos del día a día. Ahora, tras el estreno de la cinta, su panorama es completamente diferente, pues ya es una de las scream queens favoritas.

Es la actriz de origen mexicano más joven en ser apoyada para los Oscar

Si bien Inde nació en Tucson, Arizona, la joven cuenta con raíces mexicanas. Su madre es australiana y su padre es de México, lo que la convierte en la actriz de origen mexicano más joven en ser apoyada para los Oscar. La mexicana más joven en ser nominada es Yalitza Aparicio, quien obtuvo su primera nominación a los Premios de la Academia a los 25 años por Roma de Alfonso Cuarón.

¿De qué trata Obsession?

Obsession es una cinta de terror psicológico en la que un joven de nombre Bear (Michael Johnston) desata su peor pesadilla al pedir un deseo: que su mejor amiga, Nikki (Inde Navarrette), se enamore de él. ¿El resultado? Una historia verdaderamente aterradora. Aquí el tráiler oficial.

Debido a su buen recibimiento, Focus Features ha emprendido su campaña a los Oscar 2027, impulsando a la cinta en las categorías de Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Dirección. Por ahora, no queda más que esperar a que se revelen las nominaciones.