Duro de matar: por qué los primeros anuncios casi escondían a Bruce Willis antes de su gran éxito
Hollywood tenía dudas sobre el héroe de acción y la promoción de esta película tomó un rumbo diferente que hoy en día sería impensable
Antes de convertirse en uno de los héroes de acción más reconocidos de Hollywood, Bruce Willis tuvo que enfrentarse a un problema inesperado: convencer al público de que podía protagonizar una película de acción. Cuando se preparaba el estreno de Duro de matar (Die Hard), en 1988, el actor era conocido principalmente por su faceta cómica en la serie Luz de luna (Moonlighting), por lo que su elección para encabezar un thriller de este género generaba dudas. La campaña publicitaria también tuvo que enfrentarse al reto de presentar una propuesta diferente a la de otras películas de la época, protagonizadas por figuras de apariencia imponente y gran musculatura. La estrategia terminó por destacar un elemento inesperado en los carteles: el edificio donde transcurre gran parte de la historia, en lugar del rostro de Willis.
El giro publicitario que ayudó a cambiar la imagen de Bruce Willis
La estrategia detrás de Duro de matar estuvo relacionada con la percepción que el público tenía del actor y con la intención de presentar una historia de acción distinta a las que dominaban el cine de aquella década. Estas son algunas de las claves detrás de aquella decisión de marketing.
- Su fama en la comedia generaba dudas sobre su papel de héroe de acción. Antes de interpretar a John McClane, Bruce Willis había ganado popularidad gracias a Luz de luna, una serie televisiva en la que destacaba por su humor y sarcasmo. Esa imagen dificultaba que parte del público lo asociara con un protagonista capaz de enfrentarse a un grupo de criminales en una película de acción. A diferencia de figuras como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, Willis no tenía la imagen tradicional del héroe invencible. Su personaje, en cambio, sería un hombre común que debía recurrir a su ingenio, resistencia y capacidad de improvisación para sobrevivir.
- Los carteles apostaron por el edificio en lugar de su rostro. La promoción de Duro de matar buscó centrar la atención en el edificio Nakatomi Plaza, escenario principal de la historia. En lugar de presentar al actor como la imagen dominante de la campaña, algunos carteles destacaron la imponente construcción para generar intriga alrededor de la película. La decisión respondía a la necesidad de vender la cinta como un thriller de acción y no como una comedia protagonizada por el rostro conocido de la televisión. Así, el edificio se convirtió en uno de los elementos visuales más reconocibles de su publicidad.
- John McClane rompió con el modelo del héroe invencible. Uno de los elementos que distinguieron a Duro de matar fue la construcción de John McClane como un protagonista vulnerable, sarcástico y lejos de la perfección física de otros héroes de acción. El personaje se lastima, se equivoca y debe encontrar soluciones sobre la marcha, características que aportaron tensión y cercanía a la historia. La película se estrenó en 1988 y se convirtió en un éxito que impulsó la carrera cinematográfica de Willis. Su interpretación contribuyó a consolidar una nueva imagen del héroe de acción, en la que el ingenio y la personalidad podían ser tan importantes como la fuerza física.