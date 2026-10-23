Duro de matar: por qué los primeros anuncios casi escondían a Bruce Willis antes de su gran éxito

Antes de convertirse en uno de los héroes de acción más reconocidos de Hollywood, Bruce Willis tuvo que enfrentarse a un problema inesperado: convencer al público de que podía protagonizar una película de acción. Cuando se preparaba el estreno de Duro de matar (Die Hard), en 1988, el actor era conocido principalmente por su faceta cómica en la serie Luz de luna (Moonlighting), por lo que su elección para encabezar un thriller de este género generaba dudas. La campaña publicitaria también tuvo que enfrentarse al reto de presentar una propuesta diferente a la de otras películas de la época, protagonizadas por figuras de apariencia imponente y gran musculatura. La estrategia terminó por destacar un elemento inesperado en los carteles: el edificio donde transcurre gran parte de la historia, en lugar del rostro de Willis.

El giro publicitario que ayudó a cambiar la imagen de Bruce Willis

La estrategia detrás de Duro de matar estuvo relacionada con la percepción que el público tenía del actor y con la intención de presentar una historia de acción distinta a las que dominaban el cine de aquella década. Estas son algunas de las claves detrás de aquella decisión de marketing.

