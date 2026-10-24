La historia de Truman Burbank (Jim Carrey), el hombre que descubre que su vida forma parte de un programa televisivo sin su consentimiento, pudo llegar a los cines con un tono mucho más sombrío. El guionista Andrew Niccol concibió una trama con elementos propios del suspenso psicológico, pero el director Peter Weir impulsó una versión con más humor. Mientras que en Armageddon, Bruce Willis tuvo un detalle con el equipo de rodaje que recordó su productor años después.

Las escenas que nunca salieron del Show de Truman

En el libreto inicial, Truman vivía en una versión ficticia de Nueva York, no en la soleada comunidad de Seahaven que aparece en la cinta de 1998. Niccol explicó en una entrevista con el BFI que aquella propuesta tenía un tono mucho más sombrío e incluía una relación platónica entre el protagonista y una trabajadora sexual. Conoce por qué los primeros anuncios de Duro de Matar casi escondían a Bruce Willis antes de su gran éxito.

El show de Truman: el guion original de Jim Carrey era mucho más oscuro que la película que conocimos|Amazon

Otra escena descartada mostraba a un pasajero inocente bajo ataque en el metro. El episodio serviría para poner a prueba el valor de Truman y añadir un componente de violencia a la trama. La versión que llegó a las salas no incluyó ese incidente y mantuvo el conflicto en torno a la vigilancia, la manipulación y los intentos del protagonista por descubrir la verdad.

La propuesta también contemplaba una continuación después de que Truman atravesara el límite artificial de su mundo. Niccol recordó que una versión seguía al personaje hasta una tienda de recuerdos dedicada a su propia imagen. Mientras que otra escena lo llevaba a un recorrido turístico por el estudio, donde un guía relataba aspectos de su vida que él desconocía.

¿Por qué cambiaron la historia protagonizada por Jim Carrey?

Peter Weir buscaba una película que combinara el drama con el humor y que permitiera al público conectar con Truman. La incorporación de Jim Carrey también influyó en el resultado. El actor era conocido por comedias como La máscara (1994) y Tonto y retonto (1994), pero buscaba un papel con mayor profundidad dramática.