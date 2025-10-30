Animal Crossing New Horizons Switch 2: todas las mejoras, funciones y fecha de lanzamiento de la nueva versión

El 2026 comienza fuerte para los fans de Animal Crossing. Nintendo confirmó que una versión mejorada de Animal Crossing: New Horizons llegará exclusivamente a Nintendo Switch 2 el próximo 15 de enero de 2026, junto con una actualización gratuita (Versión 3.0) para quienes aún juegan en la consola original.

Animal Crossing: New Horizons da el salto a Nintendo Switch 2

La nueva edición no solo trae mejoras visuales que resultan bastante impresionantes; se les permitirá a los jugadores hacer uso de algunas de las funciones exclusivas de la nueva consola, transformando así la experiencia de juego. Entre las novedades más destacadas está la posibilidad de usar controles estilo ratón a través del Joy-Con derecho, ideales para diseñar interiores o editar espacios con precisión.

Además, se introduce un megáfono interactivo que permitirá hablar directamente con los habitantes del juego usando el micrófono de la consola, haciendo que las conversaciones con tus vecinos virtuales sean más reales que nunca.

Más amigos, más diversión: multijugador para 12 personas y modo CameraPlay

El modo online también se renueva. A partir de esta versión, hasta 12 jugadores podrán compartir una misma isla, ampliando la interacción social y las posibilidades creativas; ahora solo habrá que pensar… de dónde sacaremos 12 amigos…

Una de las funciones más llamativas es CameraPlay, que permitirá conectar cámaras USB para mostrar tu rostro junto al avatar dentro del juego, haciendo las sesiones en grupo aún más personales y divertidas.

Actualización 3.0 gratuita: el regreso de Resetti y un nuevo hotel-resort

Algo bueno es que Nintendo no se olvida de quienes siguen jugando en Switch original. La versión 3.0 incluirá la apertura de un hotel-resort gestionado por la familia de Kapp’n, donde los jugadores podrán decorar habitaciones temáticas y atraer nuevos visitantes a la Isla.

Por si fuera poco, el almacenamiento de nuestro hogar se ampliará para guardar hasta 9,000 objetos, incluyendo plantas y flores. Y sí, Resetti vuelve con un nuevo servicio de limpieza y organización de islas, perfecto para quienes quieren empezar de cero sin perder el progreso.

Colaboraciones con Zelda, Splatoon y Lego: nostalgia y creatividad en una sola isla

La actualización también suma colaboraciones oficiales con The Legend of Zelda, Splatoon y Lego, ofreciendo muebles, atuendos y personajes invitados desbloqueables con ayuda de las figuras amiibo.

Por si fuera poco, los suscriptores de Nintendo Switch Online podrán vivir el crossover más épico, pues podrán jugar títulos retro clásicos dentro del propio juego. Un guiño nostálgico que promete horas de diversión sin abandonar la isla.

Un nuevo comienzo para la saga más adorable de Nintendo

Nintendo tiene claro que Animal Crossing: New Horizon continúa teniendo mucho potencial, por lo que con estas mejoras, Nintendo busca revivir el espíritu de comunidad que hizo del juego uno de los más exitosos de la historia de la Switch.

¿Volverás a vivir la aventura dentro de tu Isla de Animal Crossing?

