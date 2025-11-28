Este fin de semana del 29 y 30 de noviembre de 2025 podrás disfrutar de las mejores películas GRATIS

Déjate consentir en el último fin de semana del mes con las mejores películas gratis. Para que te relajes después de esta complicada semana, traemos para ti lo mejor del cine que Azteca 7. Llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin salir de casa. Aquí te presentamos la lista de todo lo que podrás disfrutar este 29 y 30 de noviembre de 2025. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 29 y 30 de noviembre de 2025 en Azteca 7?

El fin de semana, te esperan películas cargadas de mucha acción y aventura apoderándose de tu pantalla para que puedas disfrutar este fin de semana. Así que prepara tu botana favorita y toma nota de la programación de este fin de semana en Azteca 7:

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 29 de noviembre de 2025

Película: Mi Pobre Diablillo - 12:45 PM

Un peculiar matrimonio decide adoptar a Junior, un niño de siete años que ha sido devuelto más de treinta veces al orfanato por una peculiar razón: Es un pequeño demonio.

Película: El Profesor Chiflado II: La familia Klump - 2:30 PM

El profesor Sherman Klump está a punto de casarse, pero su alter ego Buddy Love volverá para intentar hacer de las suyas. Utilizando una muestra de ADN, la prometida de Sherman intentará independizarse de él creando un clon suyo.

Película: Hada por Accidente - 4:45 PM

Derek Thompson, también apodado 'rompedientes', es un popular jugador de hockey sobre hielo que goza de una reputación aterradora sobre el hielo. No hay partido en el que no le saque los dientes a algún oponente. Un día este es condenado a servir como Hada Madrina, con alas y una varita mágica. Esta nueva tarea le llevará a redescubrir antiguos sueños que abandonó a lo largo del camino.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 30 de noviembre de 2025

Película: El Gigante de Hierro - 2:00 PM

Un malévolo agente gubernamental amenaza con destruir la amistad entre un chico y un robot gigante alienígena.

Película: Espías a Escondidas - 3:45 PM

El superespía Lance Sterling y el científico Walter Beckett son casi polos opuestos. Cuando los eventos dan un giro inesperado, Walter y Lance de repente tienen que confiar el uno en el otro de una manera completamente nueva. Ambos tienen que aprender a trabajar conjuntamente y así evitar que todo el mundo esté en peligro.

Película: La Familia Mitchell vs. Las Máquinas - 6:00 PM

Una familia disfuncional que deberá unirse para salvar al mundo durante un apocalipsis tecnológico, cuando todos los robots se rebelan contra la humanidad.

Película: Toy Story - 8:15 PM

Los juguetes de Andy, un niño de seis años, temen que un nuevo regalo les sustituya en el corazón de su dueño. Woody, un vaquero que ha sido hasta ahora el juguete favorito, trata de tranquilizarlos hasta que aparece Buzz Lightyear. Lo peor es que el arrogante Buzz se cree que es una auténtico astronauta en plena misión para regresar a su planeta.

toy story

Película: Minions: Nace un Villano - 10:00 PM

Gru de 12 años, en los años 70 intenta unirse a un supergrupo de villanos llamado los “Vicios 6” para convertirse en un gran malvado. Cuando su plan falla y se convierte en el enemigo de los Vicios 6, sus leales Minions deben aprender artes marciales para rescatarlo y ayudarlo a escapar, descubriendo que incluso los villanos necesitan amigos.

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

