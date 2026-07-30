Escena post créditos de ‘Spider-Man: Brand New Day': este es su verdadero significado y con cuál otra película de Marvel conecta

La película “Spider-Man: Brand New Day” se estrenó este miércoles 29 de julio en los cines de México con altas expectativas. Aunque las primeras críticas han sido positivas, con un 91% de aprobación en Rotten Tomatoes, lo que más ha llamado la atención de los fans es cómo esta historia conecta directamente con el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en “Avengers: Secret Wars”, un detalle que queda claro en su escena postcréditos.

De acuerdo con el portal especializado Hobby Consolas, la nueva película de “Spider-Man: Brand New Day” incluye una escena postcréditos que realmente vale la pena ver, por lo que recomienda permanecer en la sala hasta que terminen por completo los créditos.

El destino de Spider-Man podría estar en riesgo.|(MARVEL)

¿Qué se ve en la escena postcréditos de “Spider-Man: Brand New Day”?

La escena postcréditos de “Spider-Man: Brand New Day” muestra un primer plano de la aplicación creada por Ned Leeds para localizar a Spider-Man en la ciudad. Sin embargo, la sorpresa llega cuando el sistema no encuentra ningún rastro del héroe. De hecho, no existe ninguna señal de Spider-Man en todo el planeta. Al final de la secuencia, la aplicación revela que la ubicación del Hombre Araña se encuentra en algún rincón del universo. Pero, ¿qué significa realmente este misterioso detalle?

¿Qué significa la escena postcréditos de “Spider-Man: Brand New Day”?

Según Hobby Consolas, esta escena es una clara referencia a lo que ocurrirá con Spider-Man en “Avengers: Secret Wars”, la película que llegará después de “Avengers: Doomsday”, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026.

!Spider-Man: Brand New Day” tiene una escena post-créditos.|(MARVEL)

En los cómics de Marvel, “Secret Wars” presenta una enorme arena de batalla donde héroes y villanos son llevados a un planeta creado por El Todopoderoso, obligándolos a luchar por su supervivencia en uno de los eventos más importantes de la editorial.

¿Spider-Man muere en “Secret Wars”?

El futuro de Tom Holland como Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel podría estar en riesgo. En los cómics, el personaje ha muerto en distintas ocasiones y, durante una de las historias de “Secret Wars”, ocurre una de las tragedias más impactantes cuando Doctor Doom derrota a los héroes con una explosión de energía masiva, de acuerdo con información de RPP.

¿Tom Holland correrá el mismo destino en la versión cinematográfica o Marvel cambiará la historia para el UCM? La respuesta se conocerá hasta el 17 de diciembre de 2027, fecha programada para el estreno de “Avengers: Secret Wars”.