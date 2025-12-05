Este es el misterioso personaje que Scarlett Johansson interpretaría en ‘The Batman 2'.

Scarlett Johansson se ganó un lugar fuerte en Hollywood por su facilidad para moverse entre géneros, algo que siempre llama la atención de los directores. Después de tantos años en Marvel, todo indica que ahora pondrá rumbo a DC Comics y aparecerá en 'The Batman 2' con un personaje que, según dicen, va a dar muchísimo que hablar.

La actriz estaría cerca de sumarse junto a Robert Pattinson en un papel que sigue siendo un verdadero enigma, aunque eso no frenó a los fans, que ya activaron el modo detective.

Según Espinof, las apuestas más repetidas son dos: Hiedra Venenosa —pese a que su naturaleza fantástica no encaja del todo con el tono del filme— y la periodista, Vicki Vale, que muchos consideran la candidata más lógica.

(Especial/Marvel/DC) Scarlett Johansson sería Vicki Vale en ‘The Batman 2'.

Sin anuncios oficiales, la pregunta sigue flotando: ¿a quién interpretaría? En redes aparecen nombres clásicos de Gotham de todo tipo, alimentando la conversación día tras día. Cada fan tiene su teoría, pero por ahora, todo se mantiene envuelto en misterio.

¿Por qué se atrasó el estreno de 'The Batman: 2'?

Aunque la expectativa es enorme y los fans ya cuentan los días para volver a ver su héroe en acción, la secuela sufrió varios tropiezos en el camino. Entre idas y vueltas, hubo una serie de motivos que terminaron empujando el estreno más lejos de lo esperado.



La razón principal es que aún no tenía un guion terminado. James Gunn, que junto con Matt Reeves supervisa la película, confirmó que el libreto seguía en desarrollo, y sin un guion firme no tiene sentido arrancar producción. Sin emabrgo, ya está listo para comenzar a rodar.



James Gunn, que junto con Matt Reeves supervisa la película, confirmó que el libreto seguía en desarrollo, y sin un guion firme no tiene sentido arrancar producción. Sin emabrgo, ya está listo para comenzar a rodar. Por otro lado, The Statesman explica que un filme con efectos visuales, ambientación, acción y escala como esta demanda mucho tiempo de preproducción , rodaje y post-producción — y más aún si planean hacerlo bien. Gunn dijo que una demora de varios años entre películas de gran presupuesto no es inusual.



, rodaje y post-producción — y más aún si planean hacerlo bien. Gunn dijo que una demora de varios años entre películas de gran presupuesto no es inusual. Además, los cambios en el calendario de estrenos del estudio y otros proyectos en carpeta de la productora también influyeron. El retraso original para 2026 terminó corriéndose a 2027, en parte para dar espacio a otros lanzamientos y para no saturar el calendario.

¿Qué actores están confirmados en 'The Batman 2'?

Robert Pattinson vuelve a ponerse el traje de Batman, manteniendo la línea intensa y oscura que marcó la primera entrega. Junto a él regresan Jeffrey Wright como el siempre firme James Gordon, Andy Serkis en el papel de Alfred y Colin Farrell, que sigue construyendo un Pingüino cada vez más metido en los rincones turbios del crimen en Gotham.

Fuente: Trailer Oficial de The Batman (2022) Aunque ya hay varios confirmados, The Batman 2 promete sumar más sorpresas en su elenco.

Por ahora, esos son los nombres que están realmente asegurados para The Batman II. El resto del elenco se mantiene en secreto, lo que alimenta las teorías y las ganas de saber quién más se sumará. Mientras tanto, la producción sigue jugando al misterio, dejando a los fans atentos a cualquier novedad.